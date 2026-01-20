Noua Ordonanță de Urgență (OUG) privind lucrătorii străini, aflată deocamdată în stadiu de proiect, riscă să afecteze economia si investițiile, atrage atenția Confederația Antreprenorilor și Investitorilor din România (CAIR) . Specialiștii CNAIR spun că dacă OUG va intra în vigoare în această formulă, va avea efecte directe de blocaj asupra mediului de afaceri românesc.

Potrivit CAIR, intermedierea obligatorie prin agenții de recrutare prezintă un risc major de monopol, iar anularea cererilor deja în lucru va duce la blocaje administrative. Confederația mai denunță „costuri suplimentare nejustificate și discriminare”, „sancțiuni disproporționate și reguli arbitrare”. Oricum, anumite obligații prevăzute în Ordonanță sunt „imposibil de aplicat în practică”, mai spune CAIR.

Risc de blocare a economiei

„Confederația Antreprenorilor și Investitorilor din România (CAIR) își exprimă îngrijorarea profundă față de proiectul de Ordonanță de Urgență privind înregistrarea și obligațiile angajatorilor care utilizează lucrători străini, precum și autorizarea și funcționarea agențiilor de plasare pe piața muncii din România.

Înțelegem necesitatea combaterii muncii ilegale, creșterii trasabilității și prevenirii exploatării lucrătorilor străini, însă forma actuală a ordonanței introduce un set de măsuri disproporționate, necorelate cu realitatea economică și cu efecte directe de blocaj asupra mediului de afaceri românesc, în special în sectoarele deja lovite de un deficit major de forță de muncă – construcții, turism, industrie, servicii”, a transmis CAIR într-un comunicat.

Risc major de monopol

Confederația explică apoi de ce intermedierea obligatorie prin agenții de recrutare prezintă un risc major de monopol.

„Una dintre cele mai problematice prevederi ale proiectului este condiționarea recrutării lucrătorilor străini pentru viza D/AM2 (lucrătorii permanenți, sezonieri și transfrontalieri) de intermedierea exclusivă prin agenții de plasare autorizate, eliminând posibilitatea recrutării directe de către angajatori.

Această măsură:

creează riscuri reale de concentrare și monopolizare a pieței recrutării;

transferă costuri semnificative către angajatori, fără beneficii demonstrabile;

penalizează companiile care au capacitatea, experiența și istoricul de a recruta legal și responsabil pe cont propriu.

CAIR consideră că intermedierea trebuie să rămână o opțiune, nu o condiție generală de acces la forța de muncă, în special pentru angajatorii deja validați și controlați de autoritățile statului.

Mai mult, avand in vedere multitudinea obligatiilor si responsabilitatilor introduse prin proiect care au drept consecinta cresterea costurilor la un nivel ridicat pentru angajatori, solicitam Guvernului sa aiba in vedere ca noua legislatie sa nu dezavantajeze companiile romanesti, prin mentinerea sau instituirea unor proceduri /exceptări de aducere a lucratorilor straini aplicabile doar unor situatii specifice dar pentru care, in practica, s-ar califica un număr redus de companii românești. O astfel de abordare ar distorsiona concurența, inclusiv in procedurile de achizitii publice”, se arată în comunicat.

Blocaje administrative

„Proiectul de OUG prevede crearea unei platforme digitale noi și migrarea forțată către aceasta, fără o perioadă de tranziție, inclusiv a proceselor de recrutare aflate în derulare. Astfel, ar urma anularea automată a cererilor și programărilor aflate deja în derulare și reluarea în totalitate a acestor procese de recrutare.

Acest lucru va duce la întârzieri în procesele de recrutare, iar lipsa forței de munca va avea drept consecințe:

întârzieri sau chiar blocaje în derularea proiectelor publice și private, cu efect imediat inclusiv asupra activităților sezoniere (de exemplu, deschiderea sezonului estival în turism);

imposibilitatea respectării termenelor contractuale, inclusiv pentru proiecte finanțate din fonduri europene și PNRR;

impact negativ direct asupra eforturilor de stoparea a declinului turismului din România.

Toate acestea vor duce la costuri semnificative pentru companii, ca urmare a reluării proceselor de recrutare, întrucât restituirea taxelor nu acoperă costurile reale și timpul deja investit de angajatori. În plus, vor determina pierderi financiare generate de blocajele / întârzierea în activitatea companiilor, în lipsa forței de muncă necesare.

În plus, noua ordonanță nu include termene clare de soluționare din partea autorităților. În lipsa acestora, crește riscul încetinirii viitoarelor procese de recrutare și, implicit, cel al apariției blocajelor în activitatea mediului de afaceri”, se mai arată în comunicat.

Costuri suplimentare nejustificate, discriminare, sancțiuni extreme

CAIR mai susține că noua Ordonanță introduce o serie de obligații care cresc artificial costurile, fapt ce descurajează recrutarea legală, afectând competitivitatea firmelor românești.

De asemenea, specialiștii mai denunță „sancțiuni disproporționate și reguli arbitrare” și atrag atenția asupra:

„necesității clarificării articolului care prevede sancțiuni atunci când peste 20% dintre străinii încadrați în muncă, pe parcursul a șase luni consecutive, nu mai au drept de ședere valabil, deși acesta poate înceta în situații firești (finalizarea proiectelor, întoarcerea în țara de origine);

sancțiunilor extreme, inclusiv suspendarea accesului la fonduri publice și achiziții publice, fără criterii clare de proporționalitate. Astfel de măsuri pot conduce la blocarea activității unor companii perfect funcționale, cu impact negativ în lanț asupra economiei.”

CAIR mai susține că anumite obligații din noua OUG sunt „imposibil de aplicat în practică”:

„declarații notariale individuale pentru cazare in cazul lucrătorilor sezonieri;

cursuri obligatorii de limbă română și acomodare culturală pe o perioadă de 6 luni;

încărcarea pe platformă a contractelor de muncă înainte de sosirea lucrătorilor în țară.

În practică, aceste cerințe sunt greu sau imposibil de implementat, mai ales pentru companiile mari și pentru proiectele cu durată determinată, generând birocrație excesivă fără valoare adăugată reală”

De asemenea, Confederația susține că OUG nu mai corelează cererea de muncă cu atribuirea CNP-ului, ceea ce creează blocaje majore precum: imposibilitatea declarării contribuțiilor; dificultăți în deschiderea conturilor bancare; imposibilitatea integrării reale a lucrătorilor în sistemul fiscal și social”.

Solicitările CAIR pentru Guvern

Prin urmare, Confederația Antreprenorilor și Investitorilor din România adresează Guvernului României mai multe solicitări: