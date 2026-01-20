O posibilă reducere cu 10% a cheltuielilor salariale în sectorul public generează o confruntare deschisă între Guvern și angajații din sănătate, pe fondul temerilor legate de venituri și siguranța pacienților. Federația „Solidaritatea sanitară” reacționează ferm și anunță un program de acțiuni care poate evolua către proteste ample și grevă generală.

Care este miza reducerii „anvelopei salariale” în sănătate

Federația „Solidaritatea Sanitară” din România a declanșat un program de acțiuni sindicale pentru a bloca includerea spitalelor publice în planul de reducere cu 10% a cheltuielilor salariale. Sindicaliștii contestă intenția Guvernului de a aplica această măsură și în , chiar dacă oficialii susțin că salariile de bază nu vor fi afectate.

Potrivit federației, în spațiul public circulă deja variante care vizează diminuarea unor sporuri și reducerea de posturi, soluții care ar avea efecte directe asupra veniturilor reale. „În sănătate, o astfel de abordare înseamnă, inevitabil, fie diminuarea veniturilor reale”, avertizează organizația, subliniind că aceste drepturi compensează condițiile dificile și continuitatea activității medicale.

Alternativa, susțin sindicaliștii, ar fi „reducerea personalului”, scenariu care ar afecta capacitatea spitalelor de a asigura asistență medicală continuă și ar pune în pericol siguranța pacienților.

Ce spun sindicatele despre modul de funcționare al spitalelor

Federația reamintește că spitalele publice funcționează de ani buni cu deficit cronic de personal, suprasolicitare și epuizare profesională, realități ușor de verificat în fiecare unitate sanitară. În acest context fragil, chiar și discuțiile despre tăieri de venituri produc efecte imediate.

„Chiar şi simpla evocare a unor tăieri de venituri amplifică insecuritatea profesională”, atrag atenția sindicaliștii, explicând că această stare poate accelera migrația personalului medical, cu impact direct asupra pacienților.

Cum încep acțiunile sindicale și ce urmăresc acestea

Programul de acțiuni debutează în această săptămână prin întâlniri ale afiliate cu parlamentarii din teritoriu, considerate un prim pas înaintea protestelor. Scopul acestor discuții constă în prezentarea consecințelor reducerii cheltuielilor salariale, solicitarea unor intervenții legislative urgente și obținerea unor angajamente publice ferme.

Sindicatele cer exceptarea explicită a tuturor unităților sanitare publice de la orice reducere de 10% și asumarea clară a protejării veniturilor, inclusiv printr-o garanție cu valoare juridică, relatează stiripesurse.ro.

Ce revendicări pot duce la proteste și grevă generală

Consiliul de Coordonare al a stabilit un set de revendicări care, dacă nu vor fi acceptate, vor deveni automat baza protestelor viitoare. Federația susține că eficientizarea sistemului trebuie să vizeze alte zone decât salariile.

„Orice program de eficientizare în sănătate trebuie să vizeze sursele reale de pierderi”, se arată în comunicat, fiind menționate risipa, managementul defectuos și lipsa reformelor structurale. În același timp, organizația avertizează că „Resursa umană din sănătate nu poate fi tratată ca variabilă de ajustare bugetară”.

Federația anunță că o eventuală reducere a veniturilor salariale reale poate declanșa legal un conflict colectiv de muncă și o grevă generală, sindicatele fiind pregătite să folosească toate instrumentele legale disponibile.