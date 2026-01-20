B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Conflict deschis între Guvern și Sănătate. Sindicatele anunță grevă generală dacă veniturile personalului medical vor fi tăiate

Conflict deschis între Guvern și Sănătate. Sindicatele anunță grevă generală dacă veniturile personalului medical vor fi tăiate

Iulia Petcu
20 ian. 2026, 12:14
Conflict deschis între Guvern și Sănătate. Sindicatele anunță grevă generală dacă veniturile personalului medical vor fi tăiate
sursa foto: Federația “Solidaritatea Sanitară” din România
Cuprins
  1. Care este miza reducerii „anvelopei salariale” în sănătate
  2. Ce spun sindicatele despre modul de funcționare al spitalelor
  3. Cum încep acțiunile sindicale și ce urmăresc acestea
  4. Ce revendicări pot duce la proteste și grevă generală

O posibilă reducere cu 10% a cheltuielilor salariale în sectorul public generează o confruntare deschisă între Guvern și angajații din sănătate, pe fondul temerilor legate de venituri și siguranța pacienților. Federația „Solidaritatea sanitară” reacționează ferm și anunță un program de acțiuni care poate evolua către proteste ample și grevă generală.

Care este miza reducerii „anvelopei salariale” în sănătate

Federația „Solidaritatea Sanitară” din România a declanșat un program de acțiuni sindicale pentru a bloca includerea spitalelor publice în planul de reducere cu 10% a cheltuielilor salariale. Sindicaliștii contestă intenția Guvernului de a aplica această măsură și în sistemul sanitar, chiar dacă oficialii susțin că salariile de bază nu vor fi afectate.

Potrivit federației, în spațiul public circulă deja variante care vizează diminuarea unor sporuri și reducerea de posturi, soluții care ar avea efecte directe asupra veniturilor reale. „În sănătate, o astfel de abordare înseamnă, inevitabil, fie diminuarea veniturilor reale”, avertizează organizația, subliniind că aceste drepturi compensează condițiile dificile și continuitatea activității medicale.

Alternativa, susțin sindicaliștii, ar fi „reducerea personalului”, scenariu care ar afecta capacitatea spitalelor de a asigura asistență medicală continuă și ar pune în pericol siguranța pacienților.

Ce spun sindicatele despre modul de funcționare al spitalelor

Federația reamintește că spitalele publice funcționează de ani buni cu deficit cronic de personal, suprasolicitare și epuizare profesională, realități ușor de verificat în fiecare unitate sanitară. În acest context fragil, chiar și discuțiile despre tăieri de venituri produc efecte imediate.

„Chiar şi simpla evocare a unor tăieri de venituri amplifică insecuritatea profesională”, atrag atenția sindicaliștii, explicând că această stare poate accelera migrația personalului medical, cu impact direct asupra pacienților.

Cum încep acțiunile sindicale și ce urmăresc acestea

Programul de acțiuni debutează în această săptămână prin întâlniri ale sindicatelor afiliate cu parlamentarii din teritoriu, considerate un prim pas înaintea protestelor. Scopul acestor discuții constă în prezentarea consecințelor reducerii cheltuielilor salariale, solicitarea unor intervenții legislative urgente și obținerea unor angajamente publice ferme.

Sindicatele cer exceptarea explicită a tuturor unităților sanitare publice de la orice reducere de 10% și asumarea clară a protejării veniturilor, inclusiv printr-o garanție cu valoare juridică, relatează stiripesurse.ro.

Ce revendicări pot duce la proteste și grevă generală

Consiliul de Coordonare al FSSR a stabilit un set de revendicări care, dacă nu vor fi acceptate, vor deveni automat baza protestelor viitoare. Federația susține că eficientizarea sistemului trebuie să vizeze alte zone decât salariile.

„Orice program de eficientizare în sănătate trebuie să vizeze sursele reale de pierderi”, se arată în comunicat, fiind menționate risipa, managementul defectuos și lipsa reformelor structurale. În același timp, organizația avertizează că „Resursa umană din sănătate nu poate fi tratată ca variabilă de ajustare bugetară”.

Federația anunță că o eventuală reducere a veniturilor salariale reale poate declanșa legal un conflict colectiv de muncă și o grevă generală, sindicatele fiind pregătite să folosească toate instrumentele legale disponibile.

Tags:
Citește și...
„Nu știu ce știu ei, dar eu sunt încă aici”. Cum a aflat un bărbat din Bacău că este mort în acte
Eveniment
„Nu știu ce știu ei, dar eu sunt încă aici”. Cum a aflat un bărbat din Bacău că este mort în acte
Cum avansează lucrările la Spitalul Județean din Călărași. Construcții Erbașu: „Noul corp de clădire va asigura 309 paturi noi” (FOTO)
Eveniment
Cum avansează lucrările la Spitalul Județean din Călărași. Construcții Erbașu: „Noul corp de clădire va asigura 309 paturi noi” (FOTO)
Cum va arăta noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești. Construcții Erbașu: „Va integra facilități moderne, ca un complex sportiv complet” (FOTO)
Eveniment
Cum va arăta noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești. Construcții Erbașu: „Va integra facilități moderne, ca un complex sportiv complet” (FOTO)
Floyd Mayweather, probleme financiare majore. Cum și-ar fi risipit averea de peste un miliard de euro
Eveniment
Floyd Mayweather, probleme financiare majore. Cum și-ar fi risipit averea de peste un miliard de euro
Fundația Vodafone investește încă 1,5 milioane de lei în dotarea unităților de neonatologie din România
Eveniment
Fundația Vodafone investește încă 1,5 milioane de lei în dotarea unităților de neonatologie din România
Paciente cazate într-o magazie a Spitalului de Psihiatrie Jebel din Timiș. O bătrână a fost găsită pe hol, între dulapuri, conectată la oxigen (VIDEO, FOTO)
Eveniment
Paciente cazate într-o magazie a Spitalului de Psihiatrie Jebel din Timiș. O bătrână a fost găsită pe hol, între dulapuri, conectată la oxigen (VIDEO, FOTO)
Infinit ZEN Festival – două zile intense de transformare personală și spirituală!
Eveniment
Infinit ZEN Festival – două zile intense de transformare personală și spirituală!
Olanda a plătit despăgubirea pentru jaful tezaurului dacic. Cum încearcă autoritățile să recupereze Coiful de la Coțofenești
Eveniment
Olanda a plătit despăgubirea pentru jaful tezaurului dacic. Cum încearcă autoritățile să recupereze Coiful de la Coțofenești
Un băiat de 12 ani a condus peste 300 km singur, noaptea, pentru a-și întâlni tatăl
Eveniment
Un băiat de 12 ani a condus peste 300 km singur, noaptea, pentru a-și întâlni tatăl
Imagini impresionante: Auroră boreală în mai multe județe din România (FOTO)
Eveniment
Imagini impresionante: Auroră boreală în mai multe județe din România (FOTO)
Ultima oră
12:55 - „Nu știu ce știu ei, dar eu sunt încă aici”. Cum a aflat un bărbat din Bacău că este mort în acte
12:33 - Cum avansează lucrările la Spitalul Județean din Călărași. Construcții Erbașu: „Noul corp de clădire va asigura 309 paturi noi” (FOTO)
12:16 - Cum va arăta noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești. Construcții Erbașu: „Va integra facilități moderne, ca un complex sportiv complet” (FOTO)
12:15 - Floyd Mayweather, probleme financiare majore. Cum și-ar fi risipit averea de peste un miliard de euro
11:58 - Fundația Vodafone investește încă 1,5 milioane de lei în dotarea unităților de neonatologie din România
11:56 - George Simion, atacat din SUA chiar înainte de vizita la Washington. „Nu-l lăsați să intre!” Cine cere ca delegația AUR să nu fie primită
11:49 - CAIR: Noua OUG privind lucrătorii străini riscă să blocheze mediul de afaceri românesc, investițiile și economia / Propuneri de soluții
11:38 - Zeci de plaje din Australia, închise după patru atacuri de rechini în două zile
11:35 - PSD continuă să îl torpileze pe Ilie Bolojan. Premierul, acuzat că a mințit. „I-a sărăcit pe români degeaba”
11:23 - Dispută diplomatică între Washington și Beijing pe tema Groenlandei. Ce mesaj i-a transmis purtătorul de cuvânt chinez lui Trump