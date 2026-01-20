B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » PSD continuă să îl torpileze pe Ilie Bolojan. Premierul, acuzat că a mințit. „I-a sărăcit pe români degeaba”

PSD continuă să îl torpileze pe Ilie Bolojan. Premierul, acuzat că a mințit. „I-a sărăcit pe români degeaba”

Adrian A
20 ian. 2026, 11:35
PSD continuă să îl torpileze pe Ilie Bolojan. Premierul, acuzat că a mințit. I-a sărăcit pe români degeaba
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Unde ar fi mințit Ilie Bolojan
  2. Cum a ratat Bolojan toate țintele

Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, îl acuză pe Ilie Bolojan că a mințit în privința bugetului. Premierul este acuzat că a mărit taxe și impozite pe baza unei minciuni: moștenirea grea lăsată de Marcel Ciolacu.

Unde ar fi mințit Ilie Bolojan

Potrivit analizei lui Adrian Câciu, declarațiile făcute de premierul Ilie Bolojan despre starea bugetului în iunie 2025 sunt departe de realitate. Criticile sale la adresa guvernului Ciolacu II, care ar fi lăsat țara într-un „dezastru fiscal”, ar fi exagerate sau neadevărate.

„Au apărut în presă datele despre deficitul pe 2025 și cred că e bine să vedem realitatea din aceste date:
În primul rând datele ne arată minciuna grotescă a lui Bolojan cu privire la starea bugetului, la momentul iunie 2025, minciuna legată de „dezastrul” lasat de guvernul Ciolacu II si cu privire la intrarea in incapacitate de plata etc.
Am scris despre asta si la executia din noiembrie, lucrurile sunt si mai clare acum, deficitul de 7,7% o confirmă. Bolojan ori habar nu are buget, ori a mințit conștient.”,  scrie Adrian Câciu, fost ministru de Finanțe.

Cum a ratat Bolojan toate țintele

Fostul ministru, actual deputat PSD, mai spune că măsurile de austeritate, care i-au sărăcit pe români, au fost impuse degeaba. Nici un ban nu a venit în plus la buget. Ba dimpotrivă, susține Adrian Câciu.

„Bolojan a încasat cu 5 miliarde lei mai puțin decat a programat Ciolacu și a cheltuit cu 6,2 miliarde lei mai mult. De aici si diferenta între acel 7% programat de Guvernul Ciolacu prin legea bugetului si acest anuntat 7,65%(7,7%).

In structura veniturilor totale vedem ca, desi a crescut TVA cu 2 pp, incasarile din TVA cresc structural cu doar 0,1 pp, in timp ce, la accize, unde cresterea a fost de 10 pp, avem scadere de 0,1 pp.
Practic, din estimarea de incasare suplimentara de TVA de 6 miliarde (care a fost trecuta in expunerea de motive la lege) s-au incasat suplimentar doar 1,9 miliarde lei.
În timp ce la accize s-a incasat mai putin cu 2 miliarde lei.
Dacă ne uităm la TVA, constatam ca s-au incasat cu 3 miliarde lei mai puțin decat estimase guvernul Ciolacu II, adica s-au încasat doar 133 miliarde față de 136 miliarde programate la început de an. Asta, deși a crescut TVA-ul la jumatatea anului. Performantul Bolojan… La cheltuieli, acestea trebuiau sa fie 41,9% din PIB (potrivit buget initial) si au facut 42,4% din PIB potrivit executiei anuntata, cu fast, astazi.
Deci, marketingul lui Bolojan se dezumflă când vine vorba de a cheltui, pentru că a dispus sa se cheltuie mai mult desi se lauda ca vor cheltui mai puțin.
Concluzie: totul a fost minciuna, deficitul se putea închide in 7% !!!
Desi au crescut taxele, veniturile sunt mai mici de cu 10 miliarde lei(0,52% din PIB) fata de ce s-a programat in a doua rectificare.
La cheltuieli, s-a cheltuit mai mult decât s-a programat inițial în legea bugetului de stat.”, scrie Adrian Câciu.
