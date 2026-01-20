Compania Construcții Erbașu anunță că, alături de partenerii săi, va ridica noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești. Stadionul va fi un adevărat complex sportiv, cu o capacitate de 15.200 de locuri și facilități moderne pentru sportivi, spectatori, mass media și oficiali.

Cum va arăta noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești

„𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭! 𝐂𝐫𝐨𝐧𝐨𝐦𝐞𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐚 𝐩𝐨𝐫𝐧𝐢𝐭 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭̦𝐢𝐚 𝐧𝐨𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨𝐧 “𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐞 𝐃𝐨𝐛𝐫𝐢𝐧” 𝐝𝐢𝐧 𝐏𝐢𝐭𝐞𝐬̦𝐭𝐢. ⬜️🟪

Odată cu preluarea amplasamentului viitoarei arene, începem un demers care va da viață unui reper pentru sportul românesc și pentru comunitatea locală.

Experiența acumulată în peste 35 de ani de construcții complexe, cu un portofoliu solid de arene sportive realizate la nivel național, ne oferă baza necesară pentru a livra un obiectiv sigur, funcțional și durabil, în deplină concordanță cu cerințele tehnice și de calitate asumate.

🏟️ Noul stadion va avea o capacitate de 15.200 de locuri și va permite organizarea competițiilor sportive de cel mai înalt nivel. Proiectul va integra facilități moderne pentru sportivi, spectatori, mass media și oficiali, alături de spații complementare, parcări și amenajări exterioare, gândite unitar, ca un complex sportiv complet.

Investiția este realizată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții, în parteneriat cu Primăria Municipiului Pitești.

🤝 Proiectul este realizat în echipă cu partenerii noștri din cadrul asocierii: Terragaz Construct, Popp și Asociații și Graphic Studio.

Construim pentru viitor.

În România. 🇷🇴”, a transmis compania Construcții Erbașu, pe Facebook.