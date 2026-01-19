Tragedii la început de săptămână. Doi bărbați și-au găsit moartea în incendii produse luni seara, pe 19 ianuarie, în municipiul Focșani (Vrancea) și în localitatea Buciumi (Bacău).

Tragedii la început de săptămână

Pompierii au descoperit trupul carbonizat al unui bărbat de aproximativ 30 de ani, în urma unui incendiu izbucnit la subsolul unui bloc de locuințe. Prima dintre cele două tragedii s-a produs în municipiul Focșani. Potrivit informațiilor furnizate de (ISU) Vrancea, pompierii au fost solicitați să intervină prin numărul de urgență 112.

La fața locului au fost mobilizate cinci echipaje de , care au acționat cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță , pentru localizarea și lichidarea incendiului. După ce a fost stins focul, lucrătorii ISU au descoperit cadavrul carbonizat.

„In această seară pompierii din cadrul Detaşamentului Focşani au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la subsolul unui bloc de locuinţe din municipiul Focşani. (…) Din nefericire, în urma incendiului, a fost identificată o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 30 de ani, carbonizată”, a precizat ISU Vrancea.

Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili identitatea persoanei decedate. Din primele informații, reprezentanții ISU Vrancea apreciază că ar fi vorba despre o persoană fără adăpost. Probabil bărbatul se adăpostea în subsol, iar incendiul ar fi fost declanșat de la o țigară aprinsă.

Bărbat mort în urma unui incendiu în propria casă

Cea de-a doua dintre aceste tragedii s-a petrecut în localitatea Buciumi, în județul vecin, Bacău. În acest caz a fost vorba despre un bărbat de 50 de ani care a murit în urma unui incendiu ce i-a cuprins locuința. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău, a transmis că, pentru stingerea focului, au intervenit pompierii din cadrul Detaşamentului Oneşti. La fața locului au fost trimise două şi o ambulanţă SMURD.

„Incendiul a fost lichidat, însă în urma evenimentului au ars o locuinţă pe o suprafaţă de aproximativ 50 de metri pătraţi şi acoperişul unei magazii pe circa 20 de metri pătraţi. Din păcate, evenimentul a avut consecinţe tragice, fiind vorba despre decesul unei persoane de sex masculin, în vârstă de aproximativ 50 de ani, care a fost găsită carbonizată în interiorul locuinţei”, a transmis ISU Bacău.

Urmează ca pompierii să stabilească care au fost cauzele izbucnirii focului. De asemenea, a fost solicitată și intervenția poliției care a deschis o anchetă pentru ucidere din culpă.