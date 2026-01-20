B1 Inregistrari!
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Cum a început aventura periculoasă
  2. O urmărire spectaculoasă
  3. Circumstanțele și consecințele

Un copil de 12 ani din Chișineu Criș a pornit singur într-o cursă periculoasă de peste 300 de kilometri, la volanul mașinii unchiului său, doar pentru a-și întâlni tatăl. În anumite momente, viteza atinsă a fost aproape de 200 km/h, iar autoritățile au intervenit abia după o urmărire tensionată care a străbătut trei județe.

Cum a început aventura periculoasă

Totul s-a întâmplat în noaptea de 18 spre 19 ianuarie, în jurul orei 3.00 dimineața. Un echipaj de la Poliția Rutieră Hunedoara a observat un autoturism care circula pe șoseaua ce leagă județele Hunedoara și Arad. Polițiștii i-au făcut semn șoferului să oprească pentru un control de rutină, însă acesta a ignorat solicitarea și a accelerat.

„În data de 19 ianuarie a.c., în jurul orei 03.00, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au efectuat semnalul regulamentar de oprire al unui autoturism care circula pe D.N. 7, în localitatea Câmpuri-Surduc. Conducătorul auto nu s-a conformat semnalelor polițiștilor, continuându-și deplasarea”, a declarat Mădălin Herbei, purtător de cuvânt al IPJ Arad, citat de Opinia Timişoarei.

O urmărire spectaculoasă

Polițiștii au pornit în urmărirea autoturismului folosind semnalele acustice și luminoase. Având în vedere viteza mare și pericolul implicat, echipajul din Hunedoara a cerut sprijinul colegilor din județul Arad. După aproximativ 70 km de urmărire, autoturismul a intrat pe străduțele înguste ale satului Milova, unde polițiștii au reușit să-l oprească.

„Acțiunea coordonată a polițiștilor hunedoreni și arădeni a dus la oprirea autoturismului în localitatea Milova, fără a fi înregistrate evenimente rutiere (deși viteza de rulare a fost mult peste limita legală). La volanul autoturismului a fost identificat un minor de 12 ani, din Chișineu Criș. Minorul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ”, a mai spus Mădălin Herbei.

Circumstanțele și consecințele

Investigațiile au arătat că băiatul luase mașina fără permisiunea unchiului său, din Avrig, județul Sibiu, și pornise într-un drum de peste 300 km pentru a-și vedea tatăl, cu care mama sa se despărțise.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt și conducere fără permis. Însă, fiind minor sub 14 ani, copilul nu răspunde penal, astfel că răspunderea revine părinților săi.

