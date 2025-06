INSP, recomandări pentru zilele toride. Ce putem face pentru a ne proteja

a lansat un set de esențiale pentru populație pe timpul . Printre cele mai importante aspecte: folosirea SPF-ului și evitarea expunerii la soare, la ora prânzului.

Recomandări pentru zile toride

Expunerea la soare

„Evitați, pe cât posibil, expunerea prelungită și directă la soare în intervalul orar 11:00 – 18:00 și utilizați creme de protecție pe zonele corpului expuse razelor solare. Evitați activitățile de exterior care necesită un consum mare de energie (sport, grădinărit, construcții etc) în perioadele cu temperaturi foarte mari, eventual puteți muta desfășurarea acestora în perioadele din zi în care temperaturile sunt mai scăzute. Stați la umbră. (…) Petreceți 2-3 ore în timpul zilei într-un loc răcoros. Rămâneți informați cu avertismentele oficiale privind perioadele de caniculă. Păstrați legătura cu vecinii, rudele, cunoștințele care sunt în vârstă sau care au probleme de sănătate, interesându-vă de starea lor de sănătate”, transmit specialiștii, conform

Aerul condiționat

„Folosiți aerul din timpul nopții pentru a vă răcori casa, deschizând ferestrele după lăsarea întunericului, când temperatura exterioară este mai mică decât temperatura interioară. Opriți cât mai multe dintre aparatele electrocasnice din locuință, dacă nu aveți nevoie de acestea. Utilizați ventilatoare electrice numai când temperaturile sunt sub 40 grade C. La temperaturi peste 40 grade C, ventilatoarele vor încălzi corpul. Dacă utilizați aer condiționat, setați termostatul la 27 grade C și porniți un ventilator electric – acest lucru va face ca în cameră să se simtă mai rece cu 4 grade C”, susțin medicii.

Îmbrăcămintea

„Reduceți temperatura corpului prin efectuarea de dușuri sau îmbăiere cu apă răcoritoare. Udați pielea folosind un prosop umed, spray sau îmbrăcăminte udă ușoară. Beți apă în mod regulat, fără a aștepta să apară senzația de sete, pentru a vă hidrata adecvat (1 cană de apă pe oră și cel puțin 2-3 litri pe zi). (…) Protejați sugarii și copiii. Nu acoperiți niciodată un cărucior pentru copii cu țesătură uscată – acest lucru crește temperatura în interiorul căruciorului. Evitați consumului de alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acesta favorizează deshidratarea și diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. Evitați băuturile care au conținut ridicat de cofeină (cafea, ceai, cola, energizante) sau de zahăr (sucuri răcoritoare carbogazoase). Evitați alimentele fierbinți și pe cele greu digerabile”, afirmă medicii.

Alimentația

„Nu lăsați niciodată copii sau animale în vehicule parcate pentru o perioadă de timp, deoarece temperaturile pot deveni rapid periculos de ridicate. (…) Copiii cu vârsta sub 6 luni nu ar trebui expuși la lumina directă a soarelui. Utilizați îmbrăcăminte de protecție ușoară și lejeră, care acoperă brațele și picioarele copilului. Protejați întotdeauna capul, fața, urechile și gâtul copilului cu o pălărie cu boruri largi. Puteți utiliza ochelari de soare cu protecție UVA/UVB pentru bebeluși. Evitați plimbările în intervalul orar 11:00-18:00 și pentru plimbare alegeți zonele cu umbră. Măsuri de protecție a sugarilor cu vârsta 6 -12 luni împotriva radiațiilor UV”, mai arată specialiștii.

Consecințe

„Insolația este o urgență medicală. Vulnerabilitatea la căldură este determinată atât de factori fiziologici, cum ar fi vârsta (bătrânii, sugarii și copiii) și starea de sănătate (prezența afecțiunilor cronice), cât și de factori de expunere, cum ar fi ocupația (de exemplu: lucrul în aer liber sau în zone fără ventilație sau aer condiționat) și condițiile socio-economice (de exemplu: persoane fără adăpost, locuințe construite inadecvat, fără posibilitate de a răci încăperile)”, susțin medicii.

Specialiștii atrag atenția și reamintesc că expunerea prelungită la radiațiile ultraviolete poate produce leziuni ale pielii expuse, iar pe termen lung, prin expunere cumulată, poate determina leziuni maligne cutanate.