Un nou episod juridic în care este implicat „șeful mercenarilor”, Horațiu Potra a fost tranșat recent de instanță, după ce Judecătoria Mediaș a decis obligarea acestuia la plata a aproape 10.000 de lei cheltuieli de judecată către trei vecini, într-un litigiu legat de posesia unui teren.

Decizia a fost pronunțată pe 22 decembrie 2025, în dosarul nr. 4671/257/2022, și a fost publicată recent pe portalul ReJust. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată prin apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Ce a decis instanța în procesul privind terenul de 14.400 mp

Litigiul a pornit de la o acțiune posesorie formulată de trei reclamanți, Luchian Lenuța, Luchian Filon și Luchian Nicolae Daniel, împotriva lui Horațiu Potra, care vizează un teren cu suprafața totală de 14.400 de metri pătrați situat în .

Prin Sentința civilă nr. 9 din 1 august 2025, instanța a admis parțial cererea și a dispus:

obligarea pârâtului să lase reclamanții în „deplină și liniștită posesie” asupra terenului înscris în mai multe cărți funciare;

încetarea oricărei tulburări a posesiei;

plata sumei de 9.300 de lei drept prejudiciu material.

Judecătorii au stabilit că terenul este identificat prin mai multe numere cadastrale distincte, iar măsura urmărește restabilirea situației de fapt și eliminarea oricărei ingerințe asupra proprietății.

De ce a fost necesară completarea sentinței

După pronunțarea hotărârii inițiale, reclamanții au solicitat completarea dispozitivului sentinței și au arătat că instanța stabilise în motivare plata cheltuielilor de judecată, însă, această obligație nu fusese inclusă în partea executorie.

Magistrații au constatat existența unei omisiuni de pronunțare asupra unui capăt de cerere accesoriu, situație reglementată de articolul 444 din Codul de procedură civilă.

Potrivit documentelor depuse la dosar, cheltuielile de judecată dovedite se ridică la 9.892,6 lei, sumă care nu fusese trecută inițial în dispozitivul hotărârii.

Ce sumă trebuie să achite „șeful mercenarilor”, Horațiu Potra

Prin admiterea cererii de completare, Judecătoria a dispus obligarea lui Horațiu Potra la plata sumei de 9.892,6 lei, reprezentând cheltuieli de judecată suportate de reclamanți pe durata procesului.

Hotărârea a fost pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin grefa instanței, la data de 22 decembrie 2025, potrivit .

Este definitivă decizia instanței în cazul lui Potra, „șeful mercenarilor”?

Decizia instanței nu este definitivă. Conform minutei instanței, decizia poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, apoi urmează ca cererea să fie depusă la Judecătoria Mediaș.

Așadar, obligația de plată stabilită în prezent nu este definitivă și poate fi modificată în urma judecării apelului.