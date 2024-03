Interesat de uși de garaj secționale în Suceava? Iată ce ofertă are Alexiana Group

Cu tehnologia tot mai modernă și cu acces la atât de multe sisteme la ora actuală, redefinim ce înseamnă confortul și siguranța. Iar acest lucru se aplică și când vine vorba de ușa de garaj. Pentru că este o investiție pe care o facem rar, ideea este de a alege calitatea și durabilitatea, iată de ce ofertele de la Alexiana Group sunt de luat în seamă.

Furnizorul în cauză, , are vastă experiență în domeniu. De ce te-ar interesa acest aspect? Pentru că asta înseamnă că are experiență practică în ceea ce privește cerințele clienților. Este la curent cu tot ce este nou în domeniu și, în plus, are oferte unice, personalizate. Chiar dacă vorbim despre ușile de garaj secționale sau de cele tip rulou, în ambele cazuri abordarea este una personalizată. Are acoperire națională, așadar independent de locația clientului, pune la dispoziție aceleași avantaje. Iată detalii în acest sens.

Nu ai cum să greșești măsurătorile – acest serviciu este gratuit

Înainte de a comanda o ușă de garaj, așa cum este firesc, vei măsura golul. Ceea ce poate fi un disconfort sau lucru făcut parțial bine. Ei bine, în cazul celor care aleg de la Alexiana Group, la fel ca pentru clienții din orice oraș al țării, serviciul de măsurare este gratuit. Asta înseamnă că o echipă tehnică se deplasează la fața locului și măsoară. Pe baza acestor măsurători vor fi efectuate ofertele finale.

Acest aspect este de mare importanță, dat fiind că, uneori, chiar și o diferență aparent minoră, de un centimetru, va presupune nevoia de a improviza la montaj. Ori ușile de garaj secționale se doresc a fi cele care vor închide ermetic garajul. Vor izola termic și fonic, acest efect fiind datorat umpluturii de spumă poliuretanică de mare densitate.

Prima revizie gratuită, precum și alte beneficii unice

Până la punctul final când ușa de garaj este montată și mult timp după aceea, pentru a te asigura că totul funcționează în parametri, sunt câteva aspecte de ținut cont. Sunt servicii necesare, de la cele de transport până la cele de mentenanță și reparație. Ei bine, în cazul colaborării cu Alexiana Group astfel de servicii sunt acoperite.

Orice client beneficiază de servicii gratuite, de soluții tehnice și transport, precum și de diverse intervenții. Spre exemplu, prima revizie a ușii de garaj, la doi ani de la montaj, este gratuită.

Am putea spune că oferta este una completă. Și totuși mai sunt lucruri de menționat. Diferit de alți furnizori de nișă, Alexiana pune la dispoziție un termen extins de retur, precum și garanții extinse – până la 11 ani. Ceea ce nu face altceva decât să încurajeze achiziția, dat fiind că termenii sunt unii avantajoși. În plus, din pagina oficială, un calculator virtual pus la dispoziție permite celor interesați să facă o simulare a costului ușii de garaj. Dacă de această decizie depind confortul și siguranța noastră, merită efortul de a căuta unii dintre cei mai buni prestatori de servicii de nișă.

Detalii sunt și în pagina oficială, alexiana.ro.

Contact:

www.alexiana.ro

[email protected]

0230560560

0755111222