Intervenţie a salvamontiştilor în zona Vârful lui Stan, pentru recuperarea unei tinere care acuza dureri la o mână după o căzătură

Salvamontiştii din Mehedinţi au intervenit de urgență, sâmbătă, în zona Vârful lui Stan, pentru a ajuta o tânără care acuza dureri la o mână, în urma unei căzături.

Intervenție de urgență a salvamontiștilor

Potrivit unui anunț publicat pe Facebook, salvamontiștii i-au acordat acesteia primul ajutor și au transportat-o cu targa pentru a fi predată unei ambulanțe:

“In jurul orei 15:30 am fost anuntati prin serviciul SNAU 112, in legatura cu o persoana de sex feminin ce acuza dureri foarte mari, la unul dintre membrele superioare, in urma unei cazaturi. 4 salvatori montani si voluntari de la Salvamont Mehedinti, din cadrul Consiliul Judetean Mehedinti, ce se aflau in patrulare in zona Varful lui Stan, s-au deplasat la victima ajungand foarte repede, i-au acordat primul ajutor si asteapta o alta echipa de sprijin cu o targa, de la Salvamont Baile Herculane.

Victima nu poate sa se deplaseze, astfel o sa fie coborata pe targa pana la drumul principal unde o sa fie predata unei ambulante din Baia de Arama!”, au precizat salvamontiștii.

Iniţial, a fost solicitat şi elicopterul din POA Caransebes, dar acesta nu putea să intervină în timp util.