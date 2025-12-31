B1 Inregistrari!
Bătaia de la Ruginoasa, sub controlul forțelor de ordine. De ce au intervenit jandarmii în forță pentru oprirea bătăii tradiționale (VIDEO)

Bătaia de la Ruginoasa, sub controlul forțelor de ordine. De ce au intervenit jandarmii în forță pentru oprirea bătăii tradiționale (VIDEO)

Iulia Petcu
31 dec. 2025, 15:02
Jandarmii u folosit gaze lacrimogene pentru a opri bătaia tradițională de la Ruginoasa. Sursa foto: Prefectura Iași
  1. De ce au intervenit jandarmii în forță la Ruginoasa
  2. Ce s-a întâmplat după intervenția forțelor de ordine
  3. Ce semnifică tradiția bătăii de la Ruginoasa

Jandarmii din comuna Ruginoasa, județul Iași, au readus în atenția publică, în dimineața ultimei zile a anului, limitele fragile dintre tradiție și siguranța publică. Aceștia au folosit gaze lacrimogene pentru a opri confruntările, iar intervenția lor a stârnit reacții și a mobilizat forțe importante de ordine. Evenimentele s-au desfășurat în contextul cunoscutei bătăi cu ciomege, o tradiție veche și controversată, care implică anual grupuri rivale din localitate.

De ce au intervenit jandarmii în forță la Ruginoasa

Potrivit autorităților, intervenția a devenit necesară după ce mai mulți participanți au încercat să forțeze dispozitivul de ordine, cu intenția de a ajunge la grupul advers. Reprezentanții Jandarmeriei explică faptul că situația risca să degenereze rapid într-o confruntare violentă, greu de controlat.

Inspectoratul Județean de Jandarmi Iași a transmis că „În această dimineață, în cadrul manifestărilor desfășurate la Ruginoasa, un grup de participanți a depășit primul cordon de jandarmi, în încercarea de a urma un traseu care ar fi condus la întâlnirea cu celălalt grup de persoane”. În acest context, forțele de ordine au intervenit pentru a preveni escaladarea.

Autoritățile susțin că sprijină păstrarea tradițiilor locale, însă doar în limite care nu pun în pericol viața sau integritatea participanților și a spectatorilor. Jandarmeria a subliniat clar că „însă nu vom permite manifestări care să pună în pericol siguranța participanților sau a celorlalți cetățeni”.

Potrivit aceleiași surse, utilizarea gazelor lacrimogene a avut drept scop evitarea contactului direct între cele două grupuri rivale și prevenirea unor posibile acte de violență cu urmări grave.

Ce s-a întâmplat după intervenția forțelor de ordine

Ulterior momentelor tensionate, cetele din Ruginoasa, cunoscute drept Delenii și Vălenii, s-au deplasat către centrul localității pentru urările tradiționale adresate conducerii Primăriei. De această dată, nu au mai fost raportate incidente violente, iar prezența forțelor de ordine a rămas una consistentă.

Polițiștii au anunțat că au legitimat 92 de persoane și au verificat 27 de autovehicule, aplicând 32 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 20.400 de lei.

Inspectoratul de Poliție Județean Iași a precizat că „Au fost sancţionate mai multe persoane din satul Dumbrăviţa, comuna Ruginoasa, care ar fi ieşit pe drumul public având asupra lor bâte din lemn confecţionate artizanal şi ar fi tulburat ordinea şi liniştea publică”.

Amenzile au vizat prevenirea unor situații similare și descurajarea participării la confruntări neautorizate pe domeniul public.

Ce semnifică tradiția bătăii de la Ruginoasa

Conform relatărilor locale, bătălia dintre „deleni” și „văleni” simbolizează confruntarea dintre vechi și nou, dintre relele anului care se încheie și speranțele noului început. „În dimineaţa ultimei zile din an se bate Valea cu Dealul”, spun localnicii, potrivit Hotnews.

De-a lungul anilor, tradiția a cunoscut și episoade violente, unele transformându-se în conflicte sângeroase, fapt care a determinat autoritățile să impună măsuri stricte de ordine publică.

