Întrebarea aparent inocentă care limitează dezvoltarea copiilor

Întrebarea „Ce vrei să fii când vei fi mare?” pare a fi una simplă și inocentă, dar atrag atenția asupra efectelor sale subtile, dar puternice.

Deși intenția este de a încuraja visurile mari, aceasta poate pune o presiune inutilă asupra copiilor, limitându-le posibilitatea de a explora liber cine sunt și ce le place. În loc să le stimuleze creativitatea și curiozitatea, întrebarea poate declanșa . Experții sugerează o abordare mai flexibilă, prin întrebări care să-i ajute pe cei mici să-și descopere pasiunile, valorile și identitatea, fără a-i pune într-un colț unde trebuie să aleagă o cale definită prea devreme.

Vezi această postare pe Instagram

De ce întrebarea clasică pune presiune pe copii

Psihologul Ariel Kornblum explică faptul că întrebarea reflectă valorile adulților despre muncă și succes, dar pentru copii poate fi copleșitoare. „Le transmitem indirect ideea că valoarea lor depinde de profesia pe care o vor avea”, a spus acesta pentru .

Într-o lume unde carierele se schimbă rapid, este nerealist să ceri unui copil să se definească printr-o singură meserie.

Cum afectează dezvoltarea identității

Atunci când copiii sunt întrebați constant „Ce vrei să fii?”, există riscul să creadă că identitatea lor se rezumă la o profesie. În loc să exploreze cine sunt cu adevărat și ce îi face fericiți, se pot simți obligați să ofere un răspuns concret pentru a mulțumi adulții. Această presiune le poate limita motivația intrinsecă și încrederea în sine.

Ce întrebări ar trebui puse în loc

Psihologii și educatorii , dar puternice: „Ce îți place să faci când te joci?”, „Ce te face curios?”, „Cum ai vrea să ajuți oamenii sau lumea?”. Aceste întrebări deschid conversații autentice, bazate pe interese reale, și îi ajută pe copii să se exprime liber, fără frica de a da un „răspuns corect”.

Cum poate fi stimulată curiozitatea copiilor

Un instrument util este jocul „Ce ai prefera?”, care oferă libertate de exprimare și imaginație. Întrebările deschise și ludice îi încurajează pe copii să gândească creativ și să-și contureze treptat propriile valori și dorințe, fără a fi presați să ia decizii definitive despre viitor.

De ce părinții și profesorii trebuie să schimbe abordarea

Mulți adulți continuă să creadă că întrebarea clasică este o modalitate bună de a stimula ambiția. Însă realitatea arată că este mai constructiv să întrebi „Ce îți place cel mai mult să faci?” sau chiar „Ce nu vrei să fii?”. Răspunsurile la aceste întrebări oferă perspective autentice asupra emoțiilor, fricilor și aspirațiilor copilului.