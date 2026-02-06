B1 Inregistrari!
Iulia Petcu
06 feb. 2026, 10:32
Foto: Facebook/Meta.
Cuprins
  1. Ce presupune noua aplicație testată de Meta
  2. Cum explică Meta decizia separării într-o aplicație distinctă
  3. Unde se poziționează Vibes în competiția globală a AI-ului

Meta intră într-o nouă etapă a competiției din zona rețelelor sociale, testând o aplicație dedicată exclusiv videoclipurilor generate de inteligență artificială. Inițiativa apare într-un context în care conținutul creat de AI câștigă rapid teren, iar marile companii caută formate distincte pentru a atrage utilizatorii.

Ce presupune noua aplicație testată de Meta

Gigantul american a confirmat că dezvoltă și testează o aplicație separată, denumită Vibes, axată exclusiv pe conținut video generat integral cu ajutorul inteligenței artificiale. Conceptul este apropiat de TikTok sau Instagram Reels, însă fiecare clip afișat în flux este creat de AI, nu filmat de utilizatori.

Aplicația urmează să devină noua „casă” pentru rețeaua Vibes, lansată inițial în septembrie și integrată până acum în aplicația Meta AI. Prin această mutare, compania încearcă să ofere un spațiu dedicat, mai coerent și mai ușor de parcurs pentru consumul de conținut artificial.

Cum explică Meta decizia separării într-o aplicație distinctă

Compania americană susține că interesul utilizatorilor a crescut constant încă din faza de testare, ceea ce a determinat accelerarea proiectului. Într-o declarație transmisă publicației TechCrunch, Meta a precizat:

„În urma interesului puternic manifestat încă din faza inițială pentru Vibes în cadrul Meta AI, testăm o aplicație separată pentru a valorifica acest avânt.

Am observat că utilizatorii adoptă tot mai mult acest format pentru a crea, descoperi și distribui videoclipuri generate de inteligență artificială cu prietenii. Această aplicație de sine stătătoare oferă un spațiu dedicat acestei experiențe, punând la dispoziția utilizatorilor un mediu mai concentrat și mai captivant. Vom lua în calcul extinderea aplicației pe baza feedbackului primit din partea comunității”.

Meta nu a oferit date concrete despre numărul utilizatorilor, însă afirmă că succesul inițial a fost un factor decisiv, relatează Antena3.

Unde se poziționează Vibes în competiția globală a AI-ului

O aplicație dedicată, susținută de infrastructura Meta, ar putea transforma Vibes într-un concurent direct pentru Sora, rețeaua de video AI lansată de OpenAI. Fluxul exclusiv de conținut artificial promite o „experiență mai focusată”, lipsită de elemente care nu țin de acest format.

Informația apare în paralel cu planurile Meta de a introduce abonamente pentru Facebook, Instagram și WhatsApp, inteligența artificială fiind luată în calcul ca funcție premium.

