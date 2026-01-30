Un bărbat din Buzău a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost rănit accidental în timpul unei partide de vânătoare în zona Pietroasele. Salvatorii au intervenit rapid într-un teren dificil, iar autoritățile au demarat ancheta pentru a stabili circumstanțele incidentului.

Cum s-a desfășurat intervenția salvatorilor

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău, bărbatul de 51 de ani a fost găsit conștient și cooperant, însă starea sa a impus intervenția imediată a echipajelor. „La fața locului au fost mobilizate mai multe forțe și mijloace de intervenție: o autospecială de primă intervenție și comandă (APIC), o șenilată UTV ARGO, o ambulanță SMURD, o autospecială pentru asistență și salvare (ASAS)”, au precizat reprezentanții .

Terenul accidentat și noroiul abundent au complicat deplasarea echipelor, însă pompierii au reușit să ajungă la victimă, să acorde primul ajutor și să o evacueze în siguranță. „După stabilizare, bărbatul a fost predat echipajului elicopterului SMURD București, fiind transportat de urgență la o unitate medicală de specialitate pentru îngrijiri suplimentare”, au adăugat sursele oficiale.

Ce detalii sunt cunoscute despre accident

Incidentul s-a produs vineri, 30 ianuarie, în timpul unei partide de în zona Pietroasele, iar victima a suferit o plagă la nivelul abdomenului. Transportul rapid și intervenția promptă au fost esențiale pentru salvarea vieții bărbatului.

Momentan, circumstanțele exacte în care s-a produs împușcătura accidentală nu sunt cunoscute. Autoritățile competente au demarat o anchetă pentru a stabili modul în care s-a produs accidentul și pentru a identifica eventualele responsabilități. Ancheta va analiza toate aspectele legate de desfășurarea vânătorii și de măsurile de siguranță aplicate, relatează Ziare.com.

Acest caz subliniază necesitatea unei reacții rapide și coordonate în situații de urgență în terenuri dificile. Mobilizarea mai multor echipaje și utilizarea echipamentelor specializate, precum șenilatele sau elicopterul SMURD, au permis salvarea victimei în timp util, demonstrând eficiența sistemului de urgență în situații critice.