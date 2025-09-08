Investiție în educație: școli renovate din fonduri europene își deschid porțile pentru copii

Debutul noului an școlar nu aduce doar proteste sindicale, ci și vești încurajatoare pentru elevi și profesori. În mai multe localități din țară, unitățile de învățământ au fost renovate, modernizate și dotate cu ajutorul fondurilor europene, dar și prin efortul administrațiilor locale, fiind gata să-și primească elevii.

Un exemplu de modernizare este Școala Gimnazială nr. 1 din Gherla, județul Cluj, care a beneficiat atât de finanțare europeană, cât și de cofinanțare locală. „Școala a renăscut ca urmare a proiectului de modernizare a infrastructurii, o investiție ce depășește 10 milioane de euro, realizată din fonduri europene, la care se adaugă finanțare din partea administrației locale”, a transmis pe Facebook directoarea instituției, Liliana Pop.

Mulțumiri pentru autorități și comunitate

În prima zi de școală, Liliana Pop a ținut să mulțumească directorilor altor unități de învățământ din Gherla și reprezentanților societății civile locale pentru sprijinul oferit pe perioada lucrărilor, când cursurile au fost mutate în alte spații din oraș.

De asemenea, directoarea a subliniat rolul autorităților locale și centrale în realizarea proiectului: „Mulțumesc domnului primar Ovidiu Drăgan pentru sprijinul și implicarea în finalizarea acestui demers, consiliului local, domnului senator Mircea Abrudean și tuturor celor care au înțeles că educația e prioritară. Noua clădire nu reprezintă doar o investiție în infrastructură, ci, mai ales, o investiție în oameni, în generațiile viitoare, care au șansa de a învăța să creeze o lume mai bună pentru ei și pentru noi”.

Cu ocazia deschiderii noului an, directoarea Liliana Pop a transmis și un apel la solidaritate și implicare în actul educațional: „Să prețuim acest început și să ne asumăm fiecare rolul de dascăl, de părinte sau de elev în această mare familie numită ȘCOALĂ”.