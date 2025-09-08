B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Investiție în educație: școli renovate din fonduri europene își deschid porțile pentru copii

Investiție în educație: școli renovate din fonduri europene își deschid porțile pentru copii

B1.ro
08 sept. 2025, 14:12
Investiție în educație: școli renovate din fonduri europene își deschid porțile pentru copii
Sursa foto: Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla / Facebook

Debutul noului an școlar nu aduce doar proteste sindicale, ci și vești încurajatoare pentru elevi și profesori. În mai multe localități din țară, unitățile de învățământ au fost renovate, modernizate și dotate cu ajutorul fondurilor europene, dar și prin efortul administrațiilor locale, fiind gata să-și primească elevii.

Un exemplu de modernizare este Școala Gimnazială nr. 1 din Gherla, județul Cluj, care a beneficiat atât de finanțare europeană, cât și de cofinanțare locală. „Școala a renăscut ca urmare a proiectului de modernizare a infrastructurii, o investiție ce depășește 10 milioane de euro, realizată din fonduri europene, la care se adaugă finanțare din partea administrației locale”, a transmis pe Facebook directoarea instituției, Liliana Pop.

Mulțumiri pentru autorități și comunitate

În prima zi de școală, Liliana Pop a ținut să mulțumească directorilor altor unități de învățământ din Gherla și reprezentanților societății civile locale pentru sprijinul oferit pe perioada lucrărilor, când cursurile au fost mutate în alte spații din oraș.

De asemenea, directoarea a subliniat rolul autorităților locale și centrale în realizarea proiectului: „Mulțumesc domnului primar Ovidiu Drăgan pentru sprijinul și implicarea în finalizarea acestui demers, consiliului local, domnului senator Mircea Abrudean și tuturor celor care au înțeles că educația e prioritară. Noua clădire nu reprezintă doar o investiție în infrastructură, ci, mai ales, o investiție în oameni, în generațiile viitoare, care au șansa de a învăța să creeze o lume mai bună pentru ei și pentru noi”.

Cu ocazia deschiderii noului an, directoarea Liliana Pop a transmis și un apel la solidaritate și implicare în actul educațional: „Să prețuim acest început și să ne asumăm fiecare rolul de dascăl, de părinte sau de elev în această mare familie numită ȘCOALĂ”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Tânără amenințată cu moartea de către parteneră, într-un parc din Capitală. Cine a salvat-o
Eveniment
Tânără amenințată cu moartea de către parteneră, într-un parc din Capitală. Cine a salvat-o
Peste 10.000 de profesori au ajuns la Palatul Cotroceni. Ei îi strigă președintelui Nicușor Dan: „Ieși afară, să vorbim de școală!” (VIDEO, GALERIE FOTO)
Eveniment
Peste 10.000 de profesori au ajuns la Palatul Cotroceni. Ei îi strigă președintelui Nicușor Dan: „Ieși afară, să vorbim de școală!” (VIDEO, GALERIE FOTO)
Medic, despre două medicamente frecvent folosite:„ Este o problemă uriașă, iar oamenii pur și simplu nu recunosc riscul”
Eveniment
Medic, despre două medicamente frecvent folosite:„ Este o problemă uriașă, iar oamenii pur și simplu nu recunosc riscul”
Mai mulți români, răniți într-un accident grav, în Ungaria. Ce s-a întâmplat
Externe
Mai mulți români, răniți într-un accident grav, în Ungaria. Ce s-a întâmplat
Caz șocant! Un tânăr de 19 ani a căzut de pe stâlp, de la 7 metri înălțime. În ce stare se află
Eveniment
Caz șocant! Un tânăr de 19 ani a căzut de pe stâlp, de la 7 metri înălțime. În ce stare se află
Truc simplu și eficient pentru oglinzi fără urme! Japonezii au dezvăluit care este secretul
Eveniment
Truc simplu și eficient pentru oglinzi fără urme! Japonezii au dezvăluit care este secretul
Legătura dintre scolioză și ghiozdanul prea greu. Ce riscuri pentru sănătate implică purtarea rucsacului școlar. Recomandările medicilor
Eveniment
Legătura dintre scolioză și ghiozdanul prea greu. Ce riscuri pentru sănătate implică purtarea rucsacului școlar. Recomandările medicilor
Un bărbat de 32 de ani a fost găsit mort într-un cimitir
Eveniment
Un bărbat de 32 de ani a fost găsit mort într-un cimitir
Hubert Thuma (CJ Ilfov): Copii, vă doresc succes în noul an școlar! Noi continuăm investițiile în școli și grădinițe (FOTO)
Eveniment
Hubert Thuma (CJ Ilfov): Copii, vă doresc succes în noul an școlar! Noi continuăm investițiile în școli și grădinițe (FOTO)
Nici bine nu a început anul școlar, că elevii se pregătesc de prima vacanță. Cum arată calendarul vacanțelor din anul școlar 2025-2026
Eveniment
Nici bine nu a început anul școlar, că elevii se pregătesc de prima vacanță. Cum arată calendarul vacanțelor din anul școlar 2025-2026
Ultima oră
14:36 - Tânără amenințată cu moartea de către parteneră, într-un parc din Capitală. Cine a salvat-o
14:34 - Ministrul Educației: “Este, cred, nerealist să te aștepți că legea fiscal-bugetară va fi anulată, în acest moment, sau că va fi o demisie a Guvernului sau a premierului”. Ce spune despre o eventuală demisie a sa (VIDEO)
14:32 - Roman Abramovici, anchetat pentru corupție și spălare de bani. Autoritățile analizează originile averii oligarhului rus
14:21 - Peste 10.000 de profesori au ajuns la Palatul Cotroceni. Ei îi strigă președintelui Nicușor Dan: „Ieși afară, să vorbim de școală!” (VIDEO, GALERIE FOTO)
14:19 - Medic, despre două medicamente frecvent folosite:„ Este o problemă uriașă, iar oamenii pur și simplu nu recunosc riscul”
14:05 - Claudia Pătrășcanu, la brațul unui alt bărbat, la 6 ani de la despărțirea de Gabi Bădălău. Ce mesaj emoționant a transmis artista
13:56 - PSD anunță legi noi pentru eliminarea CASS în cazul unor categorii de români. Grindeanu: Aceste proiecte sunt reparatorii, din punctul nostru de vedere (VIDEO)
13:53 - Aventură în sălbăticie încheiată tragic. Bărbat dispărut de patru ani, împușcat mortal de poliție
13:45 - Iulia Albu: „Nopți nedormite, săptămâni nedormite, luni nedormite”. Ce dorință i-a îndeplinit fiicei sale
13:40 - Mai mulți români, răniți într-un accident grav, în Ungaria. Ce s-a întâmplat