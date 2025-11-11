Numele șefului Corpului de Control din Ministerul Economiei, Ion Daniel Popescu, a fost vehiculat weekendul trecut, cum că ar fi fost protagonistul unui scandal într-un club din Tg-Jiu, vinerea trecută.

Ce a reieșit în urma verificărilor

S-a speculat, de asemenea, faptul că acesta ar fi uzat de legitimația sa de serviciu în fața organelor de ordine dar, potrivit informațiilor , acesta nici măcar nu ar avea încă eliberată o astfel de legitimație de la instituția unde lucrează.

a transmis o informare de presă prin care se informează că “Din verificările efectuate până în prezent, a reieșit că persoana menționată în articolele de presă nu are nicio implicare în conflict”.

Într-adevăr, în noapte de vineri spre sâmbătă au avut loc niște conflicte în localul respectiv unde a fost nevoie de intervenția agenților de pază care au restabilit ordinea într-un timp foarte scurt. Însă, funcționarul public se pare că s-a aflat la locul și momentul nepotrivit și, în acest fel, fiind văzut în acea locație, s-a speculat că el ar fi provocat unul dintre acele scandaluri.

Ce a transmis IPJ Gorj cu privire la Daniel Popescu

Informare IPJ Gorj: “Ca urmare a articolelelor de presă apărute în mass-media, în referire la implicarea unui funcționar public într-un conflict ce a avut loc în incinta unui club din Târgu Jiu, vă comunicăm următoarele:

În noaptea de 7 spre 8 noiembrie 2025, polițiști din Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui conflict în incinta unui club din localitate.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, stabilind faptul că un bărbat, de 29 de ani, în timp ce se afla într-un club din Târgu Jiu, ar fi avut un conflict cu un agent de securitate, în urma căruia, ar fi fost scos din incinta localului, împreună cu alte persoane care îl însoțeau.

Atât personalul de securitate, cât și persoanele implicate în conflict au menționat că nu doresc să formuleze plângere. La data de 9 noiembrie 2025, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Gorj a dispus continuarea verificărilor în cauză, în urma cercetărilor efectute rezultând aspecte care pot face obiectul unor fapte penale.

În cauză, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Din verificările efectuate până în prezent, a reieșit că persoana menționată în articolele de presă nu are nicio implicare în conflict.”