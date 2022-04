IPS Teodosie, interogat la secția de Poliție: „Părea să mă intimideze anchetatorul”

IPS Teodosie a ajuns din nou pe mâna Poliției. Îndrăgit în mare măsură dar și contestat, celebrul preot s-a prezentat joi la o secție de poliție din Constanța.

Într-un interviu pentru Radio Dobrogea, IPS Teodosie a dezvăluit că a fost interogat în calitate de martor. Preotul care de multe ori a sfidat restricțiile COVID a susținut că este vorba despre un denunț din partea unei persoane în legătură cu cărțile pe care slujitorul BOR le-a scris.

De asemenea, IPS Teodosie a declarat că acuzațiile împotriva sa sunt, de fapt, mincinoase.

„Am fost invitat în calitate de martor şi am constatat cu totul altceva. De fapt, era un denunţ calomnios din partea unei persoane care a cerut referinţe despre cărţile pe care le-am scris. Şi i s-au dat referinţe. Nu a fost mulţumit. Astăzi, am constatat că persoana care a cerut acele explicaţii pentru cărţile mele a depus un denunţ calomnios.

Auzisem ceva din mai multe cercuri că nu ştiu ce mi se mai pregăteşte, nu credeam că e real, dar astăzi am constatat că este real ceea ce se pregăteşte şi, iată, nu eram martor deloc. Era o şicană pusă la cale în mod ilicit de o persoană care în mod oficial a formulat denunţul calomnios ca o plângere penală”, a afirmat Arhiepiscopul Tomisului.

IPS Teodosie va acționa în instanță

IPS Teodosie a apelat la serviciile unui avocat pentru a soluționa în instanță problemele pe care le are în relație cu cetățeanul revoltat.

„De aceea, am angajat deja pe avocatul Cuculis, care imediat după ce se va închide dosarul acesta, la care am fost citat ca martor, unde am făcut deja dovada că acuzele sunt mincinoase, va depune în numele meu o plângere penală pentru denunţ calomnios şi inducerea în eroare a organelor judiciare.

Este clar că acţiunea acestui cetăţean este una ilicită şi se vor face toate demersurile şi va fi tras la răspundere cel ce se ţine de asemenea demersuri şi calomnii la adresa mea. Nu am nicio frică.

M-am şi mirat, părea cumva să mă intimideze cel ce mă ancheta. I-am spus, domnule, stai liniştit, opera aceasta nu mi-a trebuit pentru titlul pe care mi l-a acordat Preşedinţia, mi-a trebuit chiar pentru titlul de profesor. Nu puteam fi promovat profesor fără aceste cărţi”, a precizat IPS Teodosie.