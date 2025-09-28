Irina Columbeanu a profitat de vacanța în România pentru a-și petrece timpul cu tatăl său, Irinel Columbeanu. Adolescentei, care urmează să înceapă studiile la New York University, îi place să revină în țara natală, iar una dintre cele mai recente ieșiri a devenit virală pe internet.

Ce surpriză i-a făcut Irina Columbeanu tatălui său

Fiica Monicăi Gabor și-a scos tatăl la un restaurant tradițional din București, unde cei doi s-au bucurat de un meniu rafinat, cu preparate precum ficat de rață cu sos de fructe de pădure, pulpă de rață cu mămăligă, mușchi de vită, piure de cartofi cu trufe și caracatiță.

Irina Columbeanu a fost extrem de atentă la nevoile părintelui său, întrebându-l constant dacă îi place mâncarea sau dacă dorește condimente. Răspunsul lui Irinel Columbeanu a venit scurt, dar clar: „Excepțională”, potrivit .

La final, adolescenta l-a invitat să transmită un mesaj urmăritorilor săi din mediul online. Fostul milionar a ales o frază simplă, dar cu greutate: „Viața e frumoasă”.

Clipul a stârnit un val de reacții emoționate. Internauții au apreciat grija Irinei față de tatăl său și au subliniat că aceasta este adevărata lui avere. „E fericit nea’ Iri”, „Ce frumoasă e, chiar că bogăția lui”, „Singura bogăție care i-a mai rămas” sau „Ești extraordinară, respect” – sunt doar câteva dintre comentariile apărute pe rețelele sociale.

Ce sfaturi a primit Irina Columbeanu de la mama ei

Irina a decis să revină în România pentru a-și întâlni tatăl, cu care a mărturisit că are o relație apropiată. Mai mult decât atât, aceasta a declarat că îi va urma exemplul mamei ei, în ceea ce privește independența.

Fiica fostului om de afaceri a spus că mama ei o îndeamnă să vină cât mai des să își viziteze tatăl și să petreacă timp cu el. De asemenea, a mărturisit că Monica a îndrumat-o să aibă aceleași activități cu tatăl ei pe care le avea și înainte.

„Să petrec cât mai mult timp pot cu tatăl meu. Știe cât de dor îi este de bine când sunt plecată, să facem cât mai multe amintiri împreună. Mi-a dat sfaturi să merg cât mai mult la el, să ieșim și să fie ca înainte, practic. Știe că mă descurc pentru că m-a crescut independentă. Și ea a plecat de acasă tot de la 18 ani, așa că îi urmez exemplul”, a spus Irina Columbeanu la Știrile Antena Stars, conform .