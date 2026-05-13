Acasa » Monden » Prima vizită externă pentru Prințesa de Wales după tratamentul oncologic. Cum a fost primită Catherine în Italia

Iulia Petcu
13 mai 2026, 21:49
Sursa foto: Hepta / ©Alpha Press 079965 14/07/2024 Kate Princess of Wales Catherine Katherine Duchess of Cambridge Middleton Mens Final Day Fourteen of The Wimbledon Tennis Championships 2024 in London
Catherine, Princess of Wales face în această săptămână unul dintre cei mai importanți pași din revenirea sa la viața publică, după perioada dificilă marcată de tratamentul oncologic. Prințesa a ajuns în Reggio Emilia, într-o vizită oficială cu o puternică încărcătură personală și simbolică, considerată de Palatul Kensington un moment-cheie în reluarea angajamentelor internaționale.

De ce este această vizită atât de importantă pentru prințesă

Deplasarea din nordul Italiei marchează primul turneu oficial peste hotare al prințesei după tratamentul pentru cancer, anunțat public în 2024. Pentru familia regală britanică, dar și pentru echipa sa, momentul are o valoare aparte.

Un consilier regal, citat de CNN, a descris această etapă drept „un eveniment major” în procesul de recuperare. Acesta a explicat: „Este primul ei turneu internațional după tratament și un moment foarte important pentru prințesă”.

Palatul Kensington a transmis că soția prințului William vrea să își intensifice implicarea în proiectele dedicate dezvoltării timpurii a copiilor, una dintre temele pe care le-a susținut constant în ultimii ani.

De ce a ales Catherine tocmai Reggio Emilia

Orașul italian este cunoscut în întreaga lume pentru modelul educațional „Reggio Emilia Approach”, dezvoltat după cel de-Al Doilea Război Mondial. Filosofia pune accent pe creativitate, relații umane, colaborare și învățare prin experiențe directe.

În timpul vizitei, Catherine participă la ateliere creative, întâlniri cu profesori, copii și membri ai comunității locale. Autoritățile din Reggio Emilia au descris sosirea prințesei drept o „mare onoare”, relatează jurnalul.ro.

Primarul Marco Massari a declarat că invitații vor descoperi „un model educațional considerat o piatră de temelie a comunității”. Reuters a relatat că sute de persoane au ieșit în centrul orașului pentru a o întâmpina, mulți purtând steaguri britanice și bannere cu mesajul „Ciao Kate”.

Cum încearcă prințesa să își regăsească echilibrul

Potrivit apropiaților familiei regale, Catherine încearcă să găsească „un echilibru” între recuperarea personală și întoarcerea graduală la obligațiile oficiale.

Surse din anturajul regal spun că prințesa a discutat despre această deplasare atât cu prințul William, cât și cu cei trei copii ai cuplului. Vizita are și o componentă emoțională, mai ales că înainte de anii de facultate Catherine a petrecut o perioadă în Italia, la Florența, experiență pe care, potrivit apropiaților, și-o amintește „cu mare bucurie”.

