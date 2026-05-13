Condamnare definitivă pentru românii care și-au omorât propriul copil în Belgia. Detalii înfiorătoare au ieșit la iveală

Flavia Codreanu
13 mai 2026, 22:03
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce pedepse au primit părinții copilului găsit decedat
  2. Cum au încercat să scape de acuzații părinții copilului găsit în lac
  3. Ce detalii terifiante au ieșit la iveală
  4. Ce mesaj a transmis judecătoarea dosarului

Părinții copilului găsit mort într-o valiză din Belgia au fost condamnați definitiv la câte 30 de ani de închisoare. Instanța a stabilit că băiețelul de 9 ani a fost victima unor cruzimi de neimaginat.

Ce pedepse au primit părinții copilului găsit decedat

Ioana-Maria Micu și Nicușor Ciurcui au primit pedeapsa maximă de 30 de ani de detenție, la care se adaugă cinci ani de supraveghere specială după eliberare.

Decizia a devenit definitivă deoarece nici condamnații și nici procurorii nu au făcut recurs la sentința pronunțată de Curtea cu Jurați. Pe lângă anii de închisoare, aceștia au fost decăzuți pe viață din drepturile civile.

Cum au încercat să scape de acuzații părinții copilului găsit în lac

În timpul anchetei, cei doi au avut un comportament care i-a șocat pe anchetatori prin lipsa totală de emoție, fiind observați chiar râzând în timpul audierilor.

Inițial, mama băiatului a încercat să dea vina pe partenerul ei, iar ulterior, ambii au încercat să implice sora de 11 ani a lui Raul în moartea acestuia. Această strategie de apărare a dus la extinderea cercetărilor și asupra fetei, al cărei dosar va fi analizat separat de instanța pentru minori.

Ce detalii terifiante au ieșit la iveală

Procurorii au prezentat dovezi despre „o săptămână de coșmar” în care Raul era bătut cu cureaua, stropit cu apă înghețată sau fierbinte și obligat să mănânce resturi până i se făcea rău.

Sora sa a declarat că băiatul era mereu slăbit și fără energie din cauza violențelor. Medicii legiști au confirmat nivelul extrem de cruzime, identificând urme clare de violență pe trupul aflat în stare avansată de descompunere după ce a stat două luni în apă.

Ce mesaj a transmis judecătoarea dosarului

Președinta completului de judecată a avut un discurs extrem de sever în momentul pronunțării sentinței. Aceasta a ținut să sublinieze  atrocitățile comise. Judecătoarea a menționat că scopul pedepsei este și acela de a-i reda victimei demnitatea pierdută.

Pascale Clauw a descris faptele celor doi ca fiind dincolo de limitele umane:

„Ceea ce ați făcut și modul în care ați făcut-o au depășit cu adevărat de neconceputul”, a declarat judecătoarea Pascale Clauw pentru p

