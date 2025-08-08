B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Acuzații de „blat” la Insula Iubirii 2025: „Jaguarul e un actor angajat ca să pară așa cum e”

Acuzații de „blat” la Insula Iubirii 2025: „Jaguarul e un actor angajat ca să pară așa cum e”

George Lupu
08 aug. 2025, 10:38
Acuzații de blat” la Insula Iubirii 2025: „Jaguarul e un actor angajat ca să pară așa cum e”
Sursa foto: Insula Iubirii / Antena 1

Sezonul din 2025 al emisiunii „Insula Iubirii”, difuzată de Antena 1, a devenit rapid unul dintre cele mai discutate din istoria show-ului, nu doar pentru relațiile dintre concurenți, ci și din cauza apariției unui personaj care a atras imediat atenția publicului: George Ivănescu, supranumit „Jaguarul”.

Cuprins

  • Jaguarul, personaj real sau construcție TV
  • Care sunt dezvăluirile făcute în mediul online
  • Un personaj viral, dar autentic

Jaguarul, personaj real sau construcție TV

Comportamentul extravagant, replicile memorabile și atitudinea ostentativă l-au transformat într-o figură virală în mediul online, iar mulți telespectatori au început să se întrebe dacă nu cumva acesta este, de fapt, un actor introdus în emisiune pentru a crește audiențele.

Ipoteza potrivit căreia „Jaguarul” ar fi o creație a producătorilor a fost alimentată de stilul său de exprimare și prezența sa extrem de teatrală. Însă informațiile apărute în spațiul public par să indice contrariul.

Care sunt dezvăluirile făcute în mediul online

Potrivit unor comentarii apărute pe Reddit, George Ivănescu ar fi o figură cunoscută în Deva, orașul său natal, unde administrează o cafenea într-un mall. Cei care spun că îl cunosc susțin că stilul său excentric nu este o noutate și că acesta obișnuiește să poarte ochelari de soare în orice moment al zilei, adoptând același comportament sigur pe sine și în afara platourilor de filmare.

„Lucru in mall, unde are cafeneaua.. si fie zi fie noapte a meu tot timpu ii cu ochelarii pe ochi, de îmbrăcat are același stil. Pot spune ca omu este dedicat jobului, stătea de dimineata pana seara si inclusiv ajuta angajatele. Cred ca ii doar un comportament prin care încerca să devină vedeta peste noapte. Ii place atentia, asta ii clar. Cand venise, toate angajatele erau disperate dupa el, il cautau pe instagram etc.”, „E cat se poate de real, il gasesti deseori pe terasa din mall-ul din Deva. E fix ca la tv(nu ma uit dar imi tot apare recent prin reelurile de pe Instagram)”, au transmis internauții pe Reddit, potrivit Cancan.ro.

„E cât se poate de real. Îl vezi des pe terasa din mall-ul din Deva. E exact ca la TV (nu mă uit, dar îmi apare constant în reeluri)”, a transmis altul.

Un personaj viral, dar autentic

Deși televiziunea nu a confirmat oficial dacă George Ivănescu a fost selectat în emisiune pentru notorietate, elementele din viața sa reală par să susțină autenticitatea personajului. Comportamentul său ar fi, potrivit martorilor, o extensie a propriei personalități, și nu o mască pentru camere.

Rămâne de văzut dacă „Jaguarul” va deveni un fenomen de durată sau doar o apariție spectaculoasă într-un sezon intens mediatizat al „Insulei Iubirii”.

