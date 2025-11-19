La Brașov s-a încheiat prima tranzacție imobiliară din România în care plata unui apartament s-a făcut exclusiv în criptomonede. Locuința a avut o valoare de 369.000 de euro, sumă achitată integral în monedă digitală. Informația a fost confirmată miercuri printr-un comunicat transmis Agerpres de .

Cum s-a desfășurat, concret, tranzacția imobiliară în criptomonede

Valoarea apartamentului a fost convertită în EURe, o monedă digitală reglementată și susținută 1 la 1 de euro reali. Imobilul este situat în centrul istoric al Brașovului, într-o clădire recent renovată, cu acces direct din strada Republicii. Spațiul păstrează elementele arhitecturale originale și adoptă un design wabi-sabi, definit de simplitate și autenticitate.

Procesarea plății a fost făcută prin Monerium, o instituție autorizată în Spațiul Economic European să emită bani electronici pe blockchain. Cumpărătorul a achitat în criptomonede, iar suma a fost convertită instant în EURe. Ulterior, valoarea a fost decontată prin sistemul bancar tradițional și transferată vânzătorului sub formă de euro.

„Pentru noi, la Romania Sotheby’s International Realty, a fost o experienţă valoroasă şi un pas firesc în direcţia digitalizării şi modernizării pieţei. Tranzacţiile în care blockchain-ul se întâlneşte cu real estate-ul clasic nu mai sunt o proiecţie de viitor, ci o realitate concretă – atunci când sunt făcute transparent, reglementat şi cu parteneri de încredere”, a precizat Cristian Şoaită, business development director.

Cum a schimbat Sotheby’s regulile jocului în tranzacțiile cu criptomonede

Sotheby’s a fost printre primii care au legitimat plățile în la nivel global. Momentul decisiv a avut loc în 2021. Atunci, lucrarea „Love is in the Air” de Banksy a devenit prima operă fizică vândută într-o tranzacție reglementată achitată integral în monedă digitală, pentru 12,9 milioane de dolari.

Licitația „Origins”, organizată în februarie în Diriyah, Arabia Saudită, a marcat un nou pas înainte, fiind primul eveniment în care toate loturile au putut fi achiziționate în criptomonede. În România, singura companie specializată în acest segment este Romania Sotheby’s International Realty. Aceasta promovează și tranzacționează proprietăți istorice valoroase, precum palate, castele, conace și vile ce fac parte din patrimoniul cultural al țării.