Veniturile din tranzacțiile cu criptomonede vor fi impozitate. Senatul a eliminat scutirea temporară de la plată

Adrian Teampău
28 oct. 2025, 16:36
Foto: Pexels

Tranzacțiile cu criptomonede vor fi impozitate. Senatul a adoptat un proiect de lege care elimină scutirea temporară de impozitul pe venit pentru persoanele care obțin câștiguri din tranzacțiile cu criptomonede.

Veniturile din tranzacțiile cu criptomonede impozitate

Senatul a adoptat un proiect de lege prin care a fost eliminată scutirea temporară de plata impozitului pe venit pentru câștigurile din manipularea monedelor virtuale. Măsura vizează persoanele fizice care obţin venituri din tranzacţiile cu criptomonede. Prin această decizie, facilităţile fiscale pentru pentru astfel de venituri intră într-o nouă etapă legislativă.

Potrivit textului iniţial, scutirea a fost valabilă până la 31 iulie 2025. Conform noului proiect, dat fiind că termenul limită a expirat, se va aplica, impozitul la veniturile obţinute din diferenţa dintre preţul de vânzare şi cel de achiziţie al criptomonedelor.

Scopul declarat al acestei legi, conform autorilor, este de a crește transparenţa în tranzacţiile cu monede virtuale. De asemenea, se dorește integrarea acestor câştiguri în economia formală.

După adoptarea în Senat, legea care impozitează tranzacțiile cu criptomonede va intra la dezbatere în Camera Deputaților.

Ce se întâmplă pe piața criptomonedelor

Investitorii în criptomonede monitorizează atent evoluţia proiectului legislativ deoarece modificările fiscale vor avea impact direct asupra profiturilor pe care le obțin. Deşi iniţial se părea că se va păstra sau extinde scutirea, situația s-a schimbat. Criticii proiectului susţin că eliminarea scutirii va afecta negativ comunitatea de investitori.

Pe de altă parte, eliminarea scutirii de impozitul pe venit pentru tranzacțiile cu criptomonede, a fost criticată la vremea respectivă. Consultantul fiscal Gabriel Biriș a afirmat că decizia a fost o aberație care a stârnit nemulțumiri în rândul populației.

„Cred că ar trebui să fim scandalizați, nu să o luăm ca o ironie. Pare că atât inițiatorul, cât și cei 180 de deputați și nu mai știu câți senatori care au votat pentru această aberație sunt complet decuplați de la realitate. În loc să se gândească să vină cu o soluție care să facă reglementarea din Codul Fiscal funcțională… Că așa cum e acum, dacă vrei să plătești impozit, nu știi cât să plătești, atât e de prost scrisă.

E imposibil să calculezi baza de calcul așa cum e scrisă acum în Codul Fiscal. Deci în loc să se gândească cum să reglementeze ca să facă impozitarea rezonabilă… Că să mă ierte Dumnezeu, 10% impozit e un vis pentru cei mai mulți investitori din țările civilizate. Or ei se gândesc să scape și dei mpozitul ăsta. Probabil sunt destul de mulți care și-au luat șpăguțele prin bitcoin prin portofele și acum se gândesc să-și marcheze profiturile”, spunea Gabriel Biriș la adoptarea scutirii.

Tranzacțiile cu criptomonede vor fi fiscalizate

Conform Codului fiscal, veniturile din transferul de monedă virtuală sunt încadrate drept venituri din alte surse. Impozitul pe venit datorat pentru tranzacțiile cu criptomonede se calculează, în cotă de 10%, pe baza declarației unice.

Conform reglementărilor fiscale, cota este aplicată asupra câștigului din transferul de monedă virtuală. Acesta se determină ca diferență pozitivă între prețul de vânzare și prețul de achiziție, inclusiv costurile directe aferente tranzacției.

În cazul câștigului care este mai mic de 200 lei pe tranzacție nu se aplică impozit. Regula funcționează cu condiția ca totalul câștigurilor într-un an fiscal să nu depășească 600 lei.

Totodată, trebuie spus că, în funcție de nivelul veniturilor din tranzacțiile cu criptomonede, persoanele fizice pot fi obligate și la plata contribuției la sănătate. Proiectul amintit nu se referă, însă, și la această obligație, ci numai la impozit.

