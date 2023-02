Legea bacşişului strârneşte în continuare controverse și neînţelegeri: „Calcule mega complicate, cât fac 10% din 150 de lei. Cine v-o mai da vouă ceva”

Legea impozitării bacşişului, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie, strârneşte în continuare controverse și neînţelegeri, atât în rândul angajaţilor, cât şi al clienţilor.

Sumele care provin din bacşiș sunt distribuite integral angajaţilor şi banii din bacşiş sunt consideraţi venituri cu reţinere la sursă, fără a fi cuprinse în baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale şi nici nu intră în zona de aplicare TVA, potrivit .

Legea bacşişului provoacă din nou probleme

Operatorii economici sunt obligați , în prealabil emiterii bonului fiscal, în care acesta poate alege un nivel de bacșiș cuprins între 0% și 15% din valoarea consumației.

Cu toate acestea, în unele localuri bacșișul este trecut pe bon fără a-i oferi clientului libertatea de a alege.

Astfel, tot mai multe cazuri de acest gen sunt relatate în mediul online. De curând, un român a scris pe Reddit despre experiența pe care a avut-o într-un restaurant.

„Am fost azi la un restaurant să mănânc cu familia. Totul a fost ok, nimic spectaculos, mergeam acolo relativ frecvent. Când să plătesc îmi spune chelnerul „cum facem cu bacșișul”, dacă să-l pună pe card.

Zic că o să las eu cash. El nu și nu, că să pună pe card. Zic ok, whatever, pune 10%.

Au urmat o serie de calcule mega complicate, cât fac 10% din 150 de lei și, într-un final, am plătit fără să mă uit cât. Și uite din 150 s-au făcut 185 Lei. Păi e frumos așa? Cine v-o mai da vouă ceva de acum.”, a povestit bărbatul.

Românii relatează situații asemănătoare

„Nu lăsam nici 1% dacă mă lua direct cu „cum facem cu bacșișul”. Sunt alții cu meserii mai importante și mult mai grele care nu primesc nici măcar un leu în plus la final de lună. Șpaga și bacșișul ar trebui să dispară din cultura românească.”, a răspuns un internaut.

„Măcar te-a întrebat. Vineri seară am ieșit la un restaurant, am cerut notă cu cardul, a venit cu POS ul deja pregătit am pus telefonul și am plătit. Mă căutăm deja în portofel să las tips, pun 20 de lei și mă uit pe telefon notă 200 de lei în cap.

Mă gândesc … băi ce ciudat, așa o sumă fixă, „Bacșiș 22buc * 1 … 22”. Îți dai seama că nu am mai lăsat nimic, dar deja e nesimțire să pui fără să mă întrebi.”, a scris un alt utilizator.