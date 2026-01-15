B1 Inregistrari!
Limita dintre relaxare și exces. Ce spune Mihaela Bilic despre alcool: „Beția constă într-o grămadă de contradicții, pentru că spune DA la orice"

Limita dintre relaxare și exces. Ce spune Mihaela Bilic despre alcool: „Beția constă într-o grămadă de contradicții, pentru că spune DA la orice”

Ana Beatrice
15 ian. 2026, 10:17
Limita dintre relaxare și exces. Ce spune Mihaela Bilic despre alcool: „Beția constă într-o grămadă de contradicții, pentru că spune DA la orice”
Sursă Foto: Instagram/ @doctorbilic
Cuprins
  1. Alcoolul ne ajută să trăim mai relaxat sau ne face mai mult rău decât bine
  2. Când devine alcoolul un pericol real pentru comportament

Alcoolul, un obicei banal pentru unii, dar un adevărat pericol pentru alții. Mihaela Bilic atrage din nou atenția asupra unui aspect important din stilul de viață al multor persoane.

Alcoolul ne ajută să trăim mai relaxat sau ne face mai mult rău decât bine

Mihaela Bilic, unul dintre cei mai cunoscuți medici nutriționiști din România a vorbit despre influența alcoolului asupra organismului. Într-o postare pe pagina sa de Instagram, acesta cum diferă efectele alcoolului în funcție de cantitatea consumată și de obiceiurile fiecărei persoane.

„Să aveți un 2026 efervescent! Nu mi-am propus să vă îndemn la băut, ci să vă deschid apetitul pentru citit! Cartea lui Mark Forsyth, numită „Scurtă istorie a beției”, este o pledoarie pentru normalitate, pentru trăirea vieții într-un compromis comod și relaxant, chiar dacă această stare de bine necesită un mic ajutor alcoolizat.

Omenirea a apelat dintotdeauna la alcool, la bine și la rău. Iar autorul argumentează cu umor că «pretutindeni și în toate timpurile, oamenii s-au adunat să se amețească împreună. Nu e și nu a fost niciodată suficient să treci prin viață singur și treaz»”, se arată în postarea sa.

Când devine alcoolul un pericol real pentru comportament

Mihaela Bilic atrage atenția că, de multe ori, un pahar în plus poate schimba complet comportamentul unei persoane. În astfel de situații, alcoolul poate duce la reacții necontrolate, inclusiv ieșiri violente.

Specialistul explică faptul că alcoolul are efecte puternice asupra psihicului, iar impactul său diferă de la om la om, în funcție de context și mai ales de cantitate.

„«Beția constă într-o grămadă de contradicții, pentru că spune DA la orice. Uneori instigă la violență, alteori aduce pacea. Ne face să cântăm și ne face să dormim. E bucuria regilor și prăbușirea lor. E mângâierea săracilor și cauza sărăciei lor. Pentru guverne, e pricina revoltelor și o sursă de venit. E dovadă a virilității, dușman al virilității și mijloc de seducție. Beția e molimă și ucigaș, însă și un dar al zeilor.»

Totul ține de măsură și nici măcar medicii nu pot nega efectul psihotrop, anxiolitic, de neutralizare a stresului, inhibiției și tensiunii. Cu conditia ca el, alcoolul, să fie in doză mică! Noroc!”, a mai precizat medicul nutriționist.

