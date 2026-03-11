De ce a devenit livrarea de mâncare atât de scumpă

Comoditatea de a primi mâncarea direct la ușă vine, tot mai des, cu o notă de plată considerabil mai mare. Pe lângă prețul preparatelor, aplicațiile de livrare includ acum o serie de . Printre acestea se numără taxa de serviciu, taxa de platformă, livrarea, bacșișul sau chiar garanția pentru ambalaje. În unele situații, aceste taxe pot ridica nota finală cu peste 50% față de prețul inițial al mâncării.

Creșterea comenzilor schimbă deja modul în care funcționează industria restaurantelor. Pentru prima dată, comenzile de mâncare au depășit mesele servite în restaurante. Segmentul de livrări a ajuns să reprezinte 27% din piața urbană, în timp ce restaurantele clasice au coborât la 26%. Piața HoReCa din România este estimată la 7,3 miliarde de euro în 2024, iar livrările devin principalul motor de creștere.

Reprezentanții platformelor spun că obiceiurile clienților s-au schimbat radical. „Livrarea nu mai este ceva ocazional. A devenit un canal principal. Oamenii nu mai intră doar să comande, ci și să vadă ce promoții sunt”, a spus managerul unei platforme de livrări.

În același timp, un sfert dintre restaurante și-au reorganizat complet activitatea pentru acest tip de vânzare. Au apărut meniuri gândite special pentru transport și timpi de preparare standardizați. De asemenea, multe localuri au creat fluxuri separate pentru comenzile de livrare.