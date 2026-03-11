Tot mai mulți români ajung să plătească mai mult pentru comoditatea livrării de mâncare. Un preparat care în restaurant costă în jur de 40 de lei devine considerabil mai scump atunci când este comandat prin aplicații. În multe situații, prețul final ajunge ușor la 60–70 de lei.
Livrările au crescut puternic în ultimii ani. Pentru prima dată în România, numărul comenzilor cu livrare l-a depășit pe cel al meselor servite direct în restaurante. La costul mâncării se adaugă și alte taxe, precum cele de serviciu, de livrare sau pentru comenzile prea mici. Din acest motiv, în unele cazuri, suma finală poate fi chiar cu până la 50% mai mare decât prețul inițial.
Cât de mult a crescut fenomenul livrărilor de mâncare
Într-un restaurant, aproape jumătate din mâncarea preparată într-o zi ajunge direct la livrare. Managerul localului spune că cererea a crescut semnificativ în ultimele luni, cu aproximativ 30%. Clienții preferă să comande acasă, iar pizza rămâne preparatul cel mai căutat, notează observatornews.ro.
În marile centre comerciale, unde sunt zeci de restaurante, livratorii intră și ies fără oprire pentru a ridica comenzile. Un curier spune că ajunge să facă și 30 de livrări într-o singură zi, iar într-o zi obișnuită poate câștiga în jur de 300 de lei. Bacșișurile însă au devenit tot mai rare, pentru că oamenii sunt deja împovărați de costurile livrării.
De cealaltă parte, unii clienți recunosc că au ajuns să comande aproape zilnic. Un tânăr spune că cheltuie săptămânal între 300 și 400 de lei pe mâncare comandată. Datele din piață confirmă tendința. Peste 80% dintre românii din marile orașe au comandat mâncare gătită în ultimele șase luni. Prețul mediu al unei comenzi livrate a ajuns la aproximativ 61 de lei de persoană.
De ce a devenit livrarea de mâncare atât de scumpă
Comoditatea de a primi mâncarea direct la ușă vine, tot mai des, cu o notă de plată considerabil mai mare. Pe lângă prețul preparatelor, aplicațiile de livrare includ acum o serie de costuri suplimentare. Printre acestea se numără taxa de serviciu, taxa de platformă, livrarea, bacșișul sau chiar garanția pentru ambalaje. În unele situații, aceste taxe pot ridica nota finală cu peste 50% față de prețul inițial al mâncării.
Creșterea comenzilor schimbă deja modul în care funcționează industria restaurantelor. Pentru prima dată, comenzile de mâncare au depășit mesele servite în restaurante. Segmentul de livrări a ajuns să reprezinte 27% din piața HoReCa urbană, în timp ce restaurantele clasice au coborât la 26%. Piața HoReCa din România este estimată la 7,3 miliarde de euro în 2024, iar livrările devin principalul motor de creștere.
Reprezentanții platformelor spun că obiceiurile clienților s-au schimbat radical. „Livrarea nu mai este ceva ocazional. A devenit un canal principal. Oamenii nu mai intră doar să comande, ci și să vadă ce promoții sunt”, a spus managerul unei platforme de livrări.
În același timp, un sfert dintre restaurante și-au reorganizat complet activitatea pentru acest tip de vânzare. Au apărut meniuri gândite special pentru transport și timpi de preparare standardizați. De asemenea, multe localuri au creat fluxuri separate pentru comenzile de livrare.