Locul de pe Pământ unde nu a mai plouat de aproape 400 de ani. Zona Yungay, deșertul extrem care îi uimește pe cercetători

Locul de pe Pământ unde nu a mai plouat de aproape 400 de ani. Zona Yungay, deșertul extrem care îi uimește pe cercetători

Selen Osmanoglu
14 ian. 2026, 23:55
Locul de pe Pământ unde nu a mai plouat de aproape 400 de ani. Zona Yungay, deșertul extrem care îi uimește pe cercetători
Sursa foto: unsplash
Cuprins
  1. Despre ce este vorba
  2. De ce nu plouă aproape niciodată în Yungay
  3. Viață la limită în deșertul absolut
  4. De ce este comparată Yungay cu planeta Marte
  5. Un avertisment despre fragilitatea ecosistemelor

În nordul statului Chile se află unul dintre cele mai neobișnuite locuri de pe planetă: zona Yungay, parte a celebrului deșert Atacama, considerată cea mai uscată regiune locuită de pe glob. Potrivit cercetărilor științifice, în această zonă nu s-au înregistrat precipitații semnificative de aproximativ 400 de ani, un record care continuă să fascineze comunitatea științifică internațională.

Despre ce este vorba

Deșertul Atacama este cunoscut pentru condițiile sale extreme, însă Yungay reprezintă un caz aparte chiar și în acest context, conform Click.

Aici, solul este aproape complet lipsit de nutrienți, iar temperaturile pot varia drastic între zi și noapte. La prima vedere, peisajul pare complet steril, un teritoriu în care existența vieții pare imposibilă.

De ce nu plouă aproape niciodată în Yungay

Explicația acestui fenomen rar este rezultatul unei combinații de factori geografici și climatici. Un rol esențial îl joacă curentul oceanic rece Humboldt, care se deplasează de-a lungul coastei Pacificului și răcește masele de aer, reducând drastic umiditatea atmosferică.

În același timp, Munții Anzi acționează ca o barieră naturală masivă, blocând norii încărcați cu umiditate care ar putea veni dinspre est. La aceste elemente se adaugă stabilitatea presiunii atmosferice, care împiedică formarea norilor de ploaie. Rezultatul este un climat aproape complet lipsit de precipitații, menținut constant timp de secole, un caz extrem chiar și pentru cele mai aride zone ale lumii, scrie Atlas Geografic.

Viață la limită în deșertul absolut

În mod surprinzător, viața nu a dispărut complet din Yungay. Cercetătorii au identificat bacterii microscopice capabile să supraviețuiască extrăgând umezeala direct din ceață, o adaptare rară și spectaculoasă. De asemenea, unele plante rămân în stare latentă în sol timp de decenii sau chiar secole, așteptând un eveniment extrem de rar de umezeală pentru a încolți și a înflori rapid.

Aceste mecanisme de supraviețuire transformă regiunea într-un adevărat laborator natural pentru studiul vieții în condiții extreme.

De ce este comparată Yungay cu planeta Marte

Datorită uscăciunii extreme și a lipsei aproape totale de materie organică, zona Yungay este adesea comparată cu suprafața planetei Marte.

Oamenii de știință folosesc acest teritoriu pentru a testa echipamente și teorii legate de posibilitatea existenței vieții pe alte planete, considerându-l un model ideal pentru explorările spațiale.

Un avertisment despre fragilitatea ecosistemelor

Dincolo de recordurile climatice, Yungay reprezintă și un semnal de alarmă privind fragilitatea ecosistemelor.

Cu toate că viața reușește să persiste în forme minuscule și ingenioase, regiunea arată cât de dependentă este planeta de echilibrul delicat dintre apă, temperatură și relief.

