Lovitură grea pentru pensionarii din România! Este vorba despre recalcularea pensiilor! Ce decizie s-a luat: „Ne mint de la început”

, cea care fusese anunțată cu optimism la începutul anului, a fost anulată fără o justificare clară din partea autorităților. Guvernul promitea o corectare a inechităților pentru aproximativ un milion de , însă, potrivit , acest demers nu va mai avea loc în 2025.

Cuprins:

Câți bani ar fi trebuit să primească pensionarii

De ce a fost anulată recalcularea pensiilor în 2025

Cum au fost afectați pensionarii care și-au recuperat dosarele

Marea recalculare a adus mai multe taxe decât beneficii?

Ce spun pensionarii despre decizia guvernului

Conform planurilor inițiale, sumele care urmau să fie adăugate la pensii variau între 50 și 300 de lei lunar. Pentru mulți vârstnici, această sumă ar fi făcut diferența între plata unei facturi și amânarea unei rețete medicale.

Motivele oficiale lipsesc, însă realitatea economică este evidentă: statul nu mai are bani. Criza economică din România, deficitul bugetar și lipsa reformelor fiscale eficiente au dus deja la blocarea oricăror plăți suplimentare. Bugetul nu poate susține nici măcar promisiunile deja făcute.

Poate cea mai dureroasă parte este că mulți pensionari au făcut eforturi financiare semnificative pentru a-și obține documentele necesare recalculării. Costurile de recuperare a dosarelor din arhivele private au ajuns până la 3.000 de lei per persoană, iar acum, toate aceste cheltuieli par făcute degeaba.

„Ne-au spus că vom primi mai mulți bani, am plătit acte, dosare, am sperat. Acum ne spun că nu mai sunt fonduri. Ne mint de la început”, spune un pensionar din București.

Și acolo unde pensiile au fost crescute, în realitate efectul s-a simțit prea puțin. De ce? Pentru că statul a aplicat impozite suplimentare celor care au depășit pragul de 3.000 de lei. Cu alte cuvinte, micile majorări au fost anulate de taxe mai mari.

În plus, pensia de 3.000 de lei nu acoperă nevoile reale ale unui pensionar în 2025. Coșul minim de consum depășește 4.000 de lei lunar pentru o singură persoană, fără a include cheltuieli neprevăzute, medicamente sau facturi neobișnuit de mari.

Dezamăgirea este profundă, iar sentimentul de trădare se resimte în rândul celor care își duc traiul cu dificultate de la o lună la alta. Mica recalculare a fost prezentată ca un act de dreptate și echitate, însă finalul a fost complet opus: promisiunea a fost abandonată, iar oamenii sunt din nou cei care suportă consecințele.