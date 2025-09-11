Lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia este definitivă! Ce a decis Tribunalul Bucureşti în cazul său

Tribunalul București a decis joi, definitiv, menținerea măsurii în cazul lui , fost candidat la alegerile prezidențiale, judecat pentru promovarea unor declarații și idei cu caracter fascist, legionar, rasist și xenofob. Instanța a respins contestația depusă de acesta împotriva unei hotărâri anterioare a Judecătoriei Sectorului 1, pronunțată la începutul lunii septembrie.

Decizia vine în contextul unui proces aflat încă în faza de cameră preliminară, următorul termen fiind stabilit pentru 30 septembrie, potrivit .

Cine a venit la Tribunal pentru a-l susține pe Călin Georgescu

La ședința de joi, Călin Georgescu a fost prezent în sala de judecată și a fost așteptat în fața clădirii Tribunalului de zeci de susținători, unii dintre aceștia fluturând steaguri și oferindu-i flori. Atmosfera a fost una tensionată, dar și încărcată de mesaje de solidaritate, semn că fostul candidat continuă să aibă o bază de simpatizanți care îi împărtășesc convingerile.

Care sunt acuzațiile Parchetului General

Pe 2 iulie 2025, Parchetul General a dispus trimiterea în judecată a lui Georgescu. Acesta este acuzat de promovarea, în mod repetat și public, a cultului unor persoane condamnate pentru crime de război, genocid sau crime împotriva umanității, dar și de propagarea unor concepții fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, fapte încadrate ca infracțiuni în legislația românească.

Procurorii susțin că acuzațiile se referă la cinci acte materiale distincte, comise între iunie 2020 și mai 2025, în cadrul unor interviuri, declarații sau postări online. Printre persoanele elogiate de Georgescu s-ar afla lideri ai Mișcării Legionare, precum Corneliu Zelea Codreanu, dar și figuri istorice precum Ion Antonescu sau Ion Moța.

Potrivit rechizitoriului, aceste declarații ar fi fost făcute cu scopul de a schimba percepția publică asupra Mișcării Legionare, într-o tentativă de „normalizare” și chiar „revitalizare” a acestei ideologii extremiste.

Ce interdicții are Călin Georgescu ca urmare a controlului judiciar

Măsura controlului judiciar impune o serie de restricții stricte pentru Călin Georgescu. Printre acestea se numără:

interdicția de a părăsi România fără acordul autorităților judiciare,

fără acordul autorităților judiciare, interdicția de a posta pe rețelele sociale mesaje sau materiale cu conținut fascist, legionar, antisemit, rasist ori xenofob ,

, obligația de a respecta alte reguli stabilite de instanță pentru a preveni noi fapte de aceeași natură.

Astfel, activitatea sa publică și online este monitorizată îndeaproape de autorități.

Ce legături ar avea Călin Georgescu cu un plan de destabilizare al României

Pe lângă acuzațiile privind promovarea ideilor extremiste, o parte a dosarului, rămasă încă la Parchetul General, vizează suspiciuni mult mai grave. Anchetatorii investighează posibilitatea ca Georgescu să fi fost implicat într-un plan de destabilizare a României, pus la cale împreună cu mercenari conduși de Horațiu Potra, în ipoteza unui blocaj politic major.

Potrivit procurorilor, acest scenariu ar fi fost discutat după ce Curtea Constituțională a României a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale, context în care se presupune că Georgescu ar fi încercat să exploateze tensiunile sociale și politice.

Unde se află dosarul principal

Deocamdată, dosarul principal se află pe rolul Judecătoriei Sectorului 1, în faza de cameră preliminară, unde se verifică legalitatea rechizitoriului și a probelor administrate. Abia după finalizarea acestei etape, procesul va intra pe fond, când judecătorii vor audia martori și vor analiza în detaliu declarațiile și materialele prezentate de acuzare.

Următorul termen a fost stabilit pentru 30 septembrie, însă specialiștii estimează că procesul ar putea dura mult timp, dată fiind complexitatea dosarului și numărul mare de probe.

Cine este Călin Georgescu

Călin Georgescu este o figură cunoscută în spațiul public, prezentată uneori drept „tehnocrat” sau „om de viziune”, dar, în același timp, un tip controversat pentru declarațiile sale radicale. A candidat la alegerile prezidențiale și a avut de-a lungul timpului legături cu diverse grupări și organizații care promovează idei naționaliste sau de inspirație legionară.

În ultimele luni, cazul său a atras atenția presei și a opiniei publice nu doar prin natura acuzațiilor, ci și prin mobilizarea susținătorilor, care continuă să-l vadă drept o „victimă” a sistemului.

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar, ceea ce înseamnă că libertatea sa de mișcare și exprimare rămâne limitată. Dosarul său, aflat în fază incipientă, ridică însă întrebări importante privind modul în care justiția română gestionează cazurile de promovare a ideologiilor extremiste și despre potențialele riscuri pe care acestea le reprezintă pentru stabilitatea democratică a țării.