Doar control judiciar pentru bărbatul de 55 de ani bănuit că a agresat sexual o fată de 15 ani, în Gara de Nord din București

Magistrații au dispus doar controlul judiciar 60 de zile în cazul unui bărbat de 55 de ani bănuit că o fată de 15 ani, cetățean străin, în Gara de Nord din București.

Faptele de care e acuzat bărbatul

Fata era însoțită de mai multe persoane de cetățenie străină, printre care și un tânăr, în vârstă de 25 de ani, coordonator al grupului. Polițiștii l-au depistat rapid, în proximitate, pe individul bănuit de comiterea faptei.

„Cazul a fost preluat de către Serviciul Agresiuni Sexuale, iar din cercetările efectuate, s-a stabilit că, la data de 3 septembrie 2025, în jurul orei 19.00, în timp ce minora se deplasa în incinta gării respective, bănuitul ar fi atins-o, printr-un gest brutal, într-o zonă intimă.

Ulterior, aceasta l-ar fi contactat telefonic pe însoțitorul ei, context în care tânărul de 25 de ani s-a deplasat la fața locului”, a transmis Poliția, într-un

Inițial, individul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, apoi a fost adus în fața judecătorilor, care au dispus doar controlul judiciar.

„Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor”, se arată într-un comunicat al Poliției.