Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Instanța a prelungit măsura

Adrian Teampău
01 sept. 2025, 13:28
Calin Georgescu

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar, după ce Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti i-a respins cererea de revocare a măsurii. El este inculpat pentru mai multe infracţiuni grave,.

  • Ce decizie a luat instanța de judecată
  • Georgescu anchetat pentru mai multe fapte grave

Ce decizie a luat instanța de judecată

Judecătorii au decis ca fostul candidat, inculpat pentru instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi propagandă fascistă, rasistă sau legionare, să rămână sub control judiciar. Instanța Judecătoriei Sector 1 i-a respins cererea de revocare a măsuri.

„Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Georgescu Călin, prin ordonanţa nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel cum a fost modificată ulterior.

Menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 zile”, se arată în soluţia Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, publicată pe portalul instanţelor de judecată.

De asemenea, instanța a respins, ca neîntemeiată, cererea acestuia de revocare a măsurii preventive. Conform aceleiaşi decizii a Judecătoriei Sectorului 1, cheltuielile judiciare avansate de stat „rămân în sarcina” lui Georgescu. Decizia poate fi contestată în termen de 48 ore de la comunicare.

Călin Georgescu anchetat pentru mai multe fapte grave

La ieşirea de la instanţă, Călin Georgescu a declarat că menţinerea controlului judiciar şi obligația de a se prezenta săptămânal la poliţie reprezintă „un abuz total împotriva legii”.

În 26 februarie, Călin Georgescu a fost inculpat pentru şase infracţiuni grave, respectiv instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, în formă tentată, comunicarea de informaţii false, fals în declaraţii în formă continuată, (privind sursele de finanţare a campaniei electorale şi declaraţiile de avere), iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antisemit şi aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizaţii.

El a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, având mai multe interdicţii, între care şi aceea de a posta pe reţele de socializare mesaje rasiste, legionare, fasciste, antisemite sau xenofobe.

În 4 august, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a schimbat încadrarea juridică a faptelor, din comunicarea de informaţii false şi instigare la tentativă la comiterea de acţiuni împotriva ordinii constituţionale în complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată (două acte materiale).

Un cerșetor îmbrăcat în pijamale roz cu tradafiri a fost amendat de autorități
Fetiță de 3 ani, mușcată de o maimuță la o grădină zoologică din Suceava. Reacția părinților
Vacanță de coșmar pentru o turistă care a stat la 4 stele, pe litoralul românesc: ”A trebuit la ora 10 seara să ne mutăm”
Un tânăr a fost admis la 10 facultăți de top, printre care și Harvard. Ce au făcut părinții încă din copilărie
Fațada Palatului Nifon a fost vandalizată, la scurt timp după ce plasele de protecție au fost înlăturate / Făptașii riscă pedepse cu închisoarea (VIDEO)
Oana Mizil se simte amenințată de Marian Vanghelie. Autoritățile au emis un ordin de protecție
Livrator străin, în comă după ce a fost bătut pe o stradă din Cluj-Napoca  
Dieta alimentară ce reduce riscul de Alzheimer. Ce alimente recomandă medicii
Două mașini furate, în valoare de peste 215.000 de euro, au fost găsite în Timiș. Ce le-a spus unul dintre șoferi polițiștilor de frontieră
Autobuz cu 26 de pasageri, suspendat în șanț. Ce s-a întâmplat
