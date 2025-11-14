B1 Inregistrari!
Lovitură pentru rețeaua Bogos. Judecătorii au admis contestația DNA în dosarul rezerviștilor SRI și SIE. Trei inculpați vor fi arestați

Adrian Teampău
14 nov. 2025, 14:45
Sursă foto: vanbet.ro
Cuprins
  1. Instanța a dispus arestări în dosarul rezerviștilor
  2. Ancheta procurorilor DNA în acest caz
  3. Acuzațiile de care a ținut cont instanța

Instanța a dispus arestarea a trei inculpați din dosarul rezerviștilor SRI și SIE. Judecătorii au admis contestația DNA pentru Laura Mirela Iusein, Rareș Mihail Cristea și Mihail Aniței.

Instanța a dispus arestări în dosarul rezerviștilor

Judecătorii au admis contestația DNA în dosarul rezerviștilor SRI și SIE care are legătură cu Fănel Bogos. Instanța a dispus arestarea pe o perioadă de 30 de zile pentru Laura Mirela Iusein, Rareș Mihail Cristea și Mihail Aniței. Afaceristul vasluian este, la rândul său, în arest, fiind acuzat de trafic de influență, dare de mită și șantaj. Potrivit procurorilor, el ar fi oferit o mită de 1,5 milioane de euro pentru o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan.

Cei doi s-au întâlnit, de altfel, lucru confirmat chiar de Bolojan, în biroul acestuia, la Palatul Victoria. Premierul a afirmat că afaceristul i-ar fi prezentat doar problemele cu care se confruntă, fără să-i ceară vreo intervenție.

Judecătorii au respins definitiv propunerea de control judiciar pentru cei trei rezerviștilor SRI și SIE. Astfel, Laura Mirela Iusein, Rareș Mihail Cristea și Mihail Aniței vor fi plasați în arest. Decizia instanței, adoptată vineri, 14 noiembrie, este definitivă.

Ancheta procurorilor DNA în acest caz

Instanța s-a pronunțat cu privire la arestări, în acest dosar penal în care DNA anchetează o rețea de influență care a ajuns până la premierul Ilie Bolojan. Din această rețea fac parte politicieni, între care și fostul trezorier al PNL, Mihai Barbu, rezerviști și foști generali ai serviciilor de informații. Conform datelor din dosar:

  • Fănel Bogos este arestat pentru acuzații de cumpărare de influență, trafic de influență, dare de mită și șantaj;
  • Iusein Laura-Mirela, fără antecedente penale, este cercetată pentru șantaj și trafic de influență;
  • Cristea Rareș-Mihail, fără antecedente penale, este cercetat pentru trafic de influență;
  • Aniței Mihail, fără antecedente penale, este cercetat pentru trafic de influență, dare de mită și șantaj.

Acuzațiile de care a ținut cont instanța

Procurorii l-au acuzat pe Fănel Bogos că ar fi încercat să schimbe conducerea DSVSA Vaslui pentru a favoriza interesele firmei sale, Vanbet SRL. Prin intermediul lui Mihai Barbu, șeful PNL Vaslui, ca să ajungă până Ilie Bolojan. Fănel Bogos dorea să-l determine pe premier să-l schimbe pe șeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea. Mai voia ca premierul „să-i șteargă”sancțiunile pe care le primise

Odată cu reținerea lui Fănel Bogoș, sub acuzațiile de instigare la șantaj în formă continuată și cumpărare de influență, DNA a dispus plasarea sub control judiciar a șefului PNL Vaslui.

În acest context, afaceristul a apelat la rețeaua rezerviștilor, foști ofițeri din SIE, SRI și foști magistrați militari, pentru a-l îndepărta pe Ponea. Aceștia s-au folosit de mai multe metod, de la șantaj la amenințări și până la oferirea de mită pentru șeful DSV Vaslui.

Anchetatorii atrag atenția, în documentele trimise în instanța de judecată, că Bogos încerca să obțină protecție pentru nereguli care puneau în pericol sănătatea publică.

