Apar noi stenograme în dosarul în care a fost arestat Fănel Bogos, suspectat că a plătit 1,5 milioane de euro pentru a intra în audiență la Ilie Bolojan. Dosarul de corupție anchetat de DNA, în care a fost numit și afaceristul vasluian, vizează o reţea de trafic de influenţă formată din politicieni, rezervişti şi foşti generali din servicii.

Fănel Bogos, reacție nervoasă surprinsă în stenograme: Vin la București, îmi iau sabia și apoi merg la Galați

Stenogramele de la dosar surprind o reacție nervoasă a afaceristului Fănel Bogos, după ce DSV Vaslui a stabilit o serie de sancțiuni care-l vizează. Decizia DSV cine va urmare a descoperirilor făcute la fermele afaceristului: pui infestați cu salmonella. pronunțat sancțiunile în cazul lui.

„Vin la București și-mi iau sabia sau bâta și apoi merg la Galați”, spune Fănel Bogos, arată stenogramele.

Bogos nu doar a avut intenții violente, ci a și acționat în acest sens, mai arată informații de la dosar. Se pare că după o discuție aprinsă cu șeful DSV Vaslui, omul de afaceri ar fi încercat să-l lovească în cap cu o cană. Nici amenințările nu au lipsit din discuție. Fănel Bogoș i-a spus șefului Direcției Sanitare că „îl va lua popa”, în timp ce pe pe el, doar polițiștii, relatează Antena 3.

Cât timp va rămâne Fănel Bogos după gratii

Fănel Bogos a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, joi seară, într-un dosar de corupăție în care apare și numele lui Ilie Bolojan. Omul de afaceri și alte trei persoane care au fost plasați sub control judiciar, Mihail Aniței, Rareș Mihail Cristea şi Laura Mirela Iusein, sunt acuzați corupție.

Din materialul probator se pare că Aniței a pretins că are legături cu membrii din Guvern și . Datorită acestor „conexiuni”, ar fi putut orchestra directorului executiv al DSVSA Vaslui, anularea măsurilor luate împotriva firmei lui Bogos și aprobarea dosarelor de despăgubire. În schimbul favorirurilor, omul de afaceri ar fi plătit sume între 200.000 și 500.000 de euro și ar fi contribuit cu bani la proiectul farmaceutic promovat de Aniței Mihail.

„Dar vin și eu alături de tine. Am să mă ocup eu de recondiționat toate fermele. Da, iau și eu acolo o bucățică mică, da, am să mă ocup să-ți fac o gamă de preparate de se învârte după soare. Ok, o să mă duc la Mioveni, la Ford, la Craiova, vorbesc cu consumatorii mari. O să mă duc la , la Constanța, o să vii pe la București și mergem să mâncăm o friptură, chit că suntem la telefon cu domnul general de trei stele Mazilu. Da, și el face material Armatei Române. Nu este mult, dar mănâncă și ăla vreo 200 tone pe lună, da”, scrie în stenograme, potrivit unor surse judiciare.