Afaceristul și medicul veterinar Fănel Bogos, vizat într-un nou dosar penal. Acesta a mai fost reținut în octombrie pentru uciderea unui animal (surse)

Afaceristul și medicul veterinar Fănel Bogos, vizat într-un nou dosar penal. Acesta a mai fost reținut în octombrie pentru uciderea unui animal (surse)

Elena Boruz
05 nov. 2025, 10:54
Afaceristul și medicul veterinar Fănel Bogos, vizat într-un nou dosar penal. Acesta a mai fost reținut în octombrie pentru uciderea unui animal (surse)
Sursă foto: vanbet.ro
Cuprins
  1. Ce vizează dosarul
  2. De ce anume a fost acuzat în octombrie
  3. Afaceri de milioane de lei

Afaceristul și medicul veterinar Fănel Bogos este vizat într-un dosar penal în care sunt implicate mai multe persoane. Surse judiciare informează faptul că au fost făcute 23 percheziții în județele Dolj, Iași, Vaslui, Ilfov, Prahova, Huneodara, dar și în orașele Timișoara și București.

Vasluianul a mai fost reținut în luna octombrie a acestui an pentru „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept”. Este vorba despre supunerea unui cal la mai multe chinuri, până ce animalul a murit.

Ce vizează dosarul

Fănel Bogos este unul dintre cei mai mari afaceriști, fiind un cunoscut producător din industria avicolă românească. Dosarul în care ar fi implicat, vizează comiterea de către 10 persoane a infracțiunii de trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000, spun surse G4media.

Potrivit informațiilor, Serviciul Teritorial Iași al DNA se va ocupa de audierile acestui dosar.

De ce anume a fost acuzat în octombrie

În data de 22 octombri a acestui an, Fănel Bogos a fost reținut de oamenii legii pentru „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept”, notează veterinarul.ro.

Conform informațiilor, în 2024, acesta ar fi imobilizat un cal, chiar în curtea locuinței sale din comuna Banca, județul Vaslui. Medicul veterinar i-ar fi aplicat mai multe lovituri animalului, cu un obiect înțepător, ceea ce a dus la moartea acestuia.

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au intrat în posesia unor filmări și au caracterizat imaginile ca fiind „de o brutalitate ieșită din comun, greu de privit”. Astfel, autoritățile au dispus reținerea lui.

„La data de 22 octombrie 2025, ca urmare a administrării probatoriului, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Vaslui au luat față de bărbatul cercetat măsura reținerii pentru 24 de ore”, se arată în comunicatul transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui.

Afaceri de milioane de lei

După cum spuneam, Fănel Bogos este un cunoscut om de afaceri, a cărui companie, Vanbet SRL, a înregistrat o cifră de afaceri nu mai mică de 430,7 milioane de lei, în anul 2024. La capitolul profit net, vorbim de peste 20 milioane lei, cu peste 770 de angajați.

Firma a fost înființată în anul 2001 și își are sediul în comuna Banca (Vaslui). Bogos deține branduri, precum Puiul Haiducesc, Găina Gospodină, Stolnic, Nobilis, Miki și Gustolact.

Tags:
