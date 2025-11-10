B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Scenariul lui Băsescu în scandalul de corupție provocat de Fănel Bogos. Pentru cine era șpaga de 1,5 milioane de euro promisă de afacerist

Scenariul lui Băsescu în scandalul de corupție provocat de Fănel Bogos. Pentru cine era șpaga de 1,5 milioane de euro promisă de afacerist

Adrian Teampău
10 nov. 2025, 08:33
Scenariul lui Băsescu în scandalul de corupție provocat de Fănel Bogos. Pentru cine era șpaga de 1,5 milioane de euro promisă de afacerist
Fostul președinte Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Scenariul lui Băsescu despre cazul Bogos
  2. Băsescu, despre arestările spectacol
  3. Traian Băsescu face legătrura cu alegerile pentru București

Traian Băsescu are propria interpretare a scandalului de corupție care ajunge până la premierul Ilie Bolojan. Fostul președinte explică cine era, în realitate, destinatarul șpăgii de 1,5 milioane de euro promisă de afaceristul Fănel Bogos.

Scenariul lui Băsescu despre cazul Bogos

Șpaga de 1,5 milioane de euro, promisă de afaceristul vasluian Fănel Bogos, pentru a-și rezolva problemele, nu era destinată lui Ilie Bolojan. Traian Băsescu crede că banii erau pentru PNL, partid care are datorii uriașe după ultimele campanii electorale. În opinia fostului președinte, în mandatul căruia au fost demarate cele mai ample campanii anticorupție, imaginea României are de suferit din cauza scandalurilor de corupție.

„Deocamdată avem o discuţie, să fim foarte clari, nu avem bani daţi. Avem şi la cabinetul primului ministru o întâmplare nefericită, cu unul care promite 1,5 milioane de euro, eu sunt convins că pentru Partidul Naţional Liberal, nu pentru premier. Se pare că e răspândită chestiunea asta, penetrarea până la vârful structurilor statului şi bani”, a spus  Băsescu, la TVR INFO.

Fostul șef al statului a avertizat că este ultimul moment în care se mai pot regla lucrurile. Corupția a ajuns la cel mai înalt nivel, penetrând structurile statului, până la vârf. Pentru ca lucrurile să nu scape de sub control, corupția trebuie declarată risc de securitate națională.

„Este ultimul moment când mai putem face ceva, pentru că ţara este infestată de corupţie la nivel înalt în structurile statului şi oricât s-ar da cu capul de pereţi şi unii şi alţii, corupţia trebuie trecută în strategia de securitate naţională ca risc la adresa securităţii naţionale”, a subliniat fostul președinte.

Băsescu, despre arestările spectacol

Pe de altă parte, Traian Băsescu consideră că este nevoie de mai multă eficiență în cazul procurorilor DNA. El nu este de acord, însă, cu „spectacolul cătușelor”, care funcționa și pe vremea sa. De asemenea, consideră că informațiile din dosarele penale nu ar mai trebui scurse în presă.

„Aici suntem. Sigur, poate nu cu mijloacele cu care s-a făcut în timpul meu, că nici eu n-am agreat spectacolul care l-a făcut Kovesi în faţa DNA-ului sau transmiterea de documente din dosare către presă, înainte ca dosarul să fie gata sau public. O dată cu arestarea, se transmitea în presă”, a precizat Băsescu.

El crede că aceste documente trebuie să devină publice abia după ce dosarele penale ajung pe rolul instanțelor. Fostul șef al statului este de părere că atunci când asemenea informații scurse în presă, în spate există un interes și un profitor.

„Nici acum nu e mai altfel, pentru că astea-s documente din dosare aflate la DNA în lucru, nu-s dosare transferate deja instanţelor, unde ar deveni oarecum publice. Este clar că au fost folosite în favoarea cuiva, nu ştiu în favoarea cui, dar procurorii au dat drumul la documente din dosare, în faza de urmărire penală, ceea ce nu e în regulă”, a arătat fostul președinte.

Traian Băsescu face legătrura cu alegerile pentru București

Fostul președinte a fost întrebat dacă scandalul de corupție care duce la cabinetul lui Ilie Bolojan are legătură cu campania pentru Primăria Capitalei. Traian Băsescu nu a exclus această ipoteză.

„Este posibil. Am avut mari dubii asupra acestui lucru, dar acum, când văd cum evoluează lucrurile, parcă are legătură cu campania şi nu e în regulă. (..) Eu nu spun că omul ăsta nu ştie ce spune, dar, prin ce spune, vedem cum se întâmplă să pierdem investitori. Dacă ăsta intră şi se bagă în zona Rheinmetall, cu investiţia, păi pleacă nemţii de aici de nu ne vedem, fără să ne explice de ce, se duc în Ungaria, în Bulgaria, în Polonia. Deci ăsta e tipul de oameni care distrug intenţiile de investiţii, în România”, a explicat Băsescu.

Traian Băsescu este de părere că informațiile culese de SRI trebuie fructificate într-un fel. În opinia sa nu este normal ca rapoartele SRI să nu fie utilizate pentru a apăra interesele țării. El crede că este nevoie ca anumite date sau dovezi care pot fi obținute de serviciile secrete să poată fi utilizate și de procurori. Iar pentru aceasta trebuie găsită o soluție.

„Va trebuit găsită o formulă ca informaţiile şi unele din dovezi, ce poate captura ca probă SRI-ul, să fie capturate şi transmise procurorilor. Altfel, n-avem cum să luptăm eficient, pentru că nu avem o altă instituţie cu acoperire totală, la nivelul ţării. (..) Problema este că, în momentul de faţă, România e sat fără câini şi e la mâna corupţilor”, a subliniat Băsescu.

Tags:
Citește și...
Daniel Băluță continua campania pentru Primăria Capitalei. Cum l-au primit bucureștenii din Sectorul 2
Politică
Daniel Băluță continua campania pentru Primăria Capitalei. Cum l-au primit bucureștenii din Sectorul 2
Ciprian Ciucu – dovada că Bucureștiul se poate construi cu seriozitate (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu – dovada că Bucureștiul se poate construi cu seriozitate (VIDEO)
Ministrul Finanțelor, față în față cu mai mulți oficiali de rang înalt ai SUA: „Am consolidat poziționarea României ca actor strategic în regiune” / Ce subiecte au fost pe agenda discuțiilor
Politică
Ministrul Finanțelor, față în față cu mai mulți oficiali de rang înalt ai SUA: „Am consolidat poziționarea României ca actor strategic în regiune” / Ce subiecte au fost pe agenda discuțiilor
Ciprian Ciucu: „Bucureștiul este capitala europeană cu cel mai mare risc seismic. Multe construcții au o calitate destul de proastă. Va trebui să reglăm foarte fin politica pentru a ataca această problemă”
Politică
Ciprian Ciucu: „Bucureștiul este capitala europeană cu cel mai mare risc seismic. Multe construcții au o calitate destul de proastă. Va trebui să reglăm foarte fin politica pentru a ataca această problemă”
Cum își propune Ciprian Ciucu să rezolve problema traficului din București: „Nu veți mai vedea mașini pe trotuar”
Politică
Cum își propune Ciprian Ciucu să rezolve problema traficului din București: „Nu veți mai vedea mașini pe trotuar”
Daniel Băluță șochează, la Prima TV: „Eu sunt singurul candidat antisistem”
Politică
Daniel Băluță șochează, la Prima TV: „Eu sunt singurul candidat antisistem”
Rogobete: „Mâncarea din spitale nu e un moft”. Unitatea medicală din România care l-a impresionat pe ministrul Sănătății
Politică
Rogobete: „Mâncarea din spitale nu e un moft”. Unitatea medicală din România care l-a impresionat pe ministrul Sănătății
Ciprian Ciucu: „Nu întotdeauna îmi duc războaiele la vedere. Am și eu războaiele mele anticorupție” / Planurile pentru Primăria Capitalei: „O să mă concentrez pe reforma administrației”
Politică
Ciprian Ciucu: „Nu întotdeauna îmi duc războaiele la vedere. Am și eu războaiele mele anticorupție” / Planurile pentru Primăria Capitalei: „O să mă concentrez pe reforma administrației”
Recep Erdogan, invitat în România. Oana Țoiu a mers la Ankara cu o invitație de la președintele Nicușor Dan. Când ar putea avea loc vizita oficială
Politică
Recep Erdogan, invitat în România. Oana Țoiu a mers la Ankara cu o invitație de la președintele Nicușor Dan. Când ar putea avea loc vizita oficială
Ciprian Ciucu: Am ajuns la circa 80 de spații de joacă care au fost refăcute ori construite. Cred că, în acest moment, în Sectorul 6 sunt cele mai bune locuri de joacă din București, poate chiar din țară (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu: Am ajuns la circa 80 de spații de joacă care au fost refăcute ori construite. Cred că, în acest moment, în Sectorul 6 sunt cele mai bune locuri de joacă din București, poate chiar din țară (VIDEO)
Ultima oră
10:04 - Incendiu într-o parcare din Ploiești. Patru mașini au fost distruse în flăcările provocate de un scurtcircuit
09:54 - Republica Moldova, în top 3 destinații din punct de vedere al performanțelor turistice. Câți străini au vizitat țara vecină în primele șase luni din 2025
09:35 - Zi decisivă pentru Nicolas Sarkozy. Fostul președinte al Franței află dacă mai rămâne în pușcărie
09:23 - Cine este „Băiatul fedora”, tânărul care a pus o lume întreagă pe jar după jaful de la Luvru: „Aștept ca oamenii să mă contacteze pentru filme”
09:04 - Criza politică din SUA ajunge la final. Acord provizoriu în Senat pentru redeschiderea guvernului
08:39 - Vremea astăzi, 10 noiembrie. Ziua începe cu ceață și continuă cu ploi, în cea mai mare parte a țării
08:05 - Accident feroviar grav în Slovacia. Peste 60 de persoane au fost rănite în urma coliziunii dintre două trenuri
07:35 - Profesorii nu au voie să organizeze sau să ia parte la o grevă generală în următorii doi ani. Ce riscă cei care încalcă regula
23:51 - O prietenie care a trecut testul timpului! Ce au trăit Oana Roman și Mihai Mitoșeru în peste 40 de ani: „Ne știm de când aveam 7 ani”
23:06 - Ministrul Justiţiei, reacţie în cazul femeii ucise de soţ în Teleorman: „Trebuie să existe fermitate maximă din partea organelor care aplică legea”