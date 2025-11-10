Traian Băsescu are propria interpretare a scandalului de corupție care ajunge până la premierul Ilie Bolojan. explică cine era, în realitate, destinatarul șpăgii de 1,5 milioane de euro promisă de afaceristul Fănel Bogos.

Scenariul lui Băsescu despre cazul Bogos

Șpaga de 1,5 milioane de euro, promisă de afaceristul vasluian Fănel Bogos, pentru a-și rezolva problemele, nu era destinată lui Ilie Bolojan. Traian Băsescu crede că banii erau pentru , partid care are datorii uriașe după ultimele campanii electorale. În opinia fostului președinte, în mandatul căruia au fost demarate cele mai ample , imaginea României are de suferit din cauza scandalurilor de corupție.

„Deocamdată avem o discuţie, să fim foarte clari, nu avem bani daţi. Avem şi la cabinetul primului ministru o întâmplare nefericită, cu unul care promite 1,5 milioane de euro, eu sunt convins că pentru Partidul Naţional Liberal, nu pentru premier. Se pare că e răspândită chestiunea asta, penetrarea până la vârful structurilor statului şi bani”, a spus Băsescu, la TVR INFO.

Fostul șef al statului a avertizat că este ultimul moment în care se mai pot regla lucrurile. Corupția a ajuns la cel mai înalt nivel, penetrând , până la vârf. Pentru ca lucrurile să nu scape de sub control, corupția trebuie declarată risc de securitate națională.

„Este ultimul moment când mai putem face ceva, pentru că ţara este infestată de corupţie la nivel înalt în structurile statului şi oricât s-ar da cu capul de pereţi şi unii şi alţii, corupţia trebuie trecută în strategia de securitate naţională ca risc la adresa securităţii naţionale”, a subliniat fostul președinte.

Băsescu, despre arestările spectacol

Pe de altă parte, Traian Băsescu consideră că este nevoie de mai multă eficiență în cazul procurorilor DNA. El nu este de acord, însă, cu „spectacolul cătușelor”, care funcționa și pe vremea sa. De asemenea, consideră că informațiile din dosarele penale nu ar mai trebui scurse în presă.

„Aici suntem. Sigur, poate nu cu mijloacele cu care s-a făcut în timpul meu, că nici eu n-am agreat spectacolul care l-a făcut Kovesi în faţa DNA-ului sau transmiterea de documente din dosare către presă, înainte ca dosarul să fie gata sau public. O dată cu arestarea, se transmitea în presă”, a precizat Băsescu.

El crede că aceste documente trebuie să devină publice abia după ce ajung pe rolul instanțelor. Fostul șef al statului este de părere că atunci când asemenea informații scurse în presă, în spate există un interes și un profitor.

„Nici acum nu e mai altfel, pentru că astea-s documente din dosare aflate la DNA în lucru, nu-s dosare transferate deja instanţelor, unde ar deveni oarecum publice. Este clar că au fost folosite în favoarea cuiva, nu ştiu în favoarea cui, dar procurorii au dat drumul la documente din dosare, în faza de urmărire penală, ceea ce nu e în regulă”, a arătat fostul președinte.

Traian Băsescu face legătrura cu alegerile pentru București

Fostul președinte a fost întrebat dacă scandalul de corupție care duce la cabinetul lui Ilie Bolojan are legătură cu campania pentru Primăria Capitalei. Traian Băsescu nu a exclus această ipoteză.

„Este posibil. Am avut mari dubii asupra acestui lucru, dar acum, când văd cum evoluează lucrurile, parcă are legătură cu campania şi nu e în regulă. (..) Eu nu spun că omul ăsta nu ştie ce spune, dar, prin ce spune, vedem cum se întâmplă să pierdem investitori. Dacă ăsta intră şi se bagă în zona Rheinmetall, cu investiţia, păi pleacă nemţii de aici de nu ne vedem, fără să ne explice de ce, se duc în Ungaria, în Bulgaria, în Polonia. Deci ăsta e tipul de oameni care distrug intenţiile de investiţii, în România”, a explicat Băsescu.

Traian Băsescu este de părere că informațiile culese de SRI trebuie fructificate într-un fel. În opinia sa nu este normal ca rapoartele SRI să nu fie utilizate pentru a apăra interesele țării. El crede că este nevoie ca anumite date sau dovezi care pot fi obținute de serviciile secrete să poată fi utilizate și de procurori. Iar pentru aceasta trebuie găsită o soluție.