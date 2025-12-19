B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Lovitură pentru Sorin Oprescu. ÎCCJ, decizie definitivă în cazul sentinței sale. Câți ani are de executat

Lovitură pentru Sorin Oprescu. ÎCCJ, decizie definitivă în cazul sentinței sale. Câți ani are de executat

Ana Maria
19 dec. 2025, 18:28
Lovitură pentru Sorin Oprescu. ÎCCJ, decizie definitivă în cazul sentinței sale. Câți ani are de executat
Foto: Inquam Photos / Adel Al-Haddad
Cuprins
  1. Unde se află Sorin Oprescu și de ce nu poate fi adus în țară
  2. Ce condamnare are Sorin Oprescu de executat
  3. Ce spun autoritățile române despre situația fostului primar

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) au decis să respingă cererea de recurs în casație depusă de fostul primar general al Bucureștiului, Sorin Oprescu. Astfel, condamnarea la zece ani și opt luni de închisoare rămâne definitivă. Aceasta confirmă hotărârea Curții de Apel București din mai 2022, care îl găsea vinovat pentru fapte de corupție.

Unde se află Sorin Oprescu și de ce nu poate fi adus în țară

În acest moment, Sorin Oprescu se află în Grecia, unde refuzul extrădării continuă să îi ofere protecție. Pe 27 noiembrie, Curtea de Apel din Salonic a respins a doua cerere de extrădare formulată de autoritățile române. Fostul edil nu a fost prezent la această ședință de judecată, deoarece era internat în spital, potrivit Știripesurse.

Avocatul său a prezentat instanței dovezi privind starea de sănătate precară, explicând că Oprescu nu ar putea să își îngrijească sănătatea în închisoare, cu atât mai puțin în penitenciarele din România.

Această decizie poate fi atacată cu apel, astfel că procesul extrădării nu este încă încheiat.

Ce condamnare are Sorin Oprescu de executat

În 2022, Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru că ar fi primit mită în valoare de 25.000 de euro de la fostul director al Administrației Penitenciarelor. Condamnarea a fost emisă în lipsa sa, deoarece acesta a fugit în Grecia înainte de pronunțarea sentinței.

Prima tentativă de extrădare, în același an, a fost și ea respinsă, invocându-se condițiile de detenție din România. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, afirmă, însă, că, în prezent, condițiile de detenție oferite de România sunt la standarde europene iar impedimentul invocat anterior de autoritățile elene a dispărut.

Ce spun autoritățile române despre situația fostului primar

Reprezentanții Ministerului Justiției susțin că reformele recente din sistemul penitenciar au îmbunătățit semnificativ condițiile din închisorile românești. Aceasta ar trebui să faciliteze extrădarea lui Sorin Oprescu în viitorul apropiat.

Tags:
Citește și...
Oana Țoiu a anunțat când urmează să aibă loc întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump
Eveniment
Oana Țoiu a anunțat când urmează să aibă loc întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump
Un nou protest în Capitală pentru reformarea justiției. Câți oameni s-au adunat în Piața Victoriei
Eveniment
Un nou protest în Capitală pentru reformarea justiției. Câți oameni s-au adunat în Piața Victoriei
Orașul din România unde căsniciile nu rezistă! 15% dintre oameni spun că au divorțat
Eveniment
Orașul din România unde căsniciile nu rezistă! 15% dintre oameni spun că au divorțat
Sute de angajați de la o fabrică din România vor fi concediați. Vestea tristă, primită chiar acum înainte de sărbători
Eveniment
Sute de angajați de la o fabrică din România vor fi concediați. Vestea tristă, primită chiar acum înainte de sărbători
Concediile medicale, în vizor! CNAS pregătește măsuri dure și sancțiuni drastice. Ce riscă medicii și pacienții care păcălesc sistemul
Eveniment
Concediile medicale, în vizor! CNAS pregătește măsuri dure și sancțiuni drastice. Ce riscă medicii și pacienții care păcălesc sistemul
Copiii minune, mit sau realitate? Un studiu recent dezvăluie factorii care contribuie cu adevărat la succesul unei persoane
Eveniment
Copiii minune, mit sau realitate? Un studiu recent dezvăluie factorii care contribuie cu adevărat la succesul unei persoane
Câte cafele avem voie să bem fără riscuri pentru sănătate? Recomandările neurochirurgului Leon Dănăilă
Eveniment
Câte cafele avem voie să bem fără riscuri pentru sănătate? Recomandările neurochirurgului Leon Dănăilă
Newsweek: Cine e judecătorul care se pensionează la 50 ani cu 20.000 lei pensie specială? Zice că în România e dictatură
Eveniment
Newsweek: Cine e judecătorul care se pensionează la 50 ani cu 20.000 lei pensie specială? Zice că în România e dictatură
Cozonac cu 10 gălbenușuri, pufos și aromat. Care este secretul desertului perfect de sărbători
Eveniment
Cozonac cu 10 gălbenușuri, pufos și aromat. Care este secretul desertului perfect de sărbători
Bătaie în Timișoara, între nevastă și amantă. Bărbatul în dispută e așa-zisul „rege al TikTok-ului”, un apropiat al lui Călin Georgescu (VIDEO, FOTO)
Eveniment
Bătaie în Timișoara, între nevastă și amantă. Bărbatul în dispută e așa-zisul „rege al TikTok-ului”, un apropiat al lui Călin Georgescu (VIDEO, FOTO)
Ultima oră
20:38 - Oana Țoiu a anunțat când urmează să aibă loc întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump
20:29 - Darryl Nirenberg, confirmat în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Ce mesaj a transmis Ambasada SUA la București
20:12 - Un nou protest în Capitală pentru reformarea justiției. Câți oameni s-au adunat în Piața Victoriei
20:04 - Orașul din România unde căsniciile nu rezistă! 15% dintre oameni spun că au divorțat
20:02 - Saveta Bogdan a răbufnit după ce a văzut factura la curent. Mesaj furibund pentru politicieni: „Să aibă pe masa de Crăciun ce au săracii, adică nimic”
19:35 - Sute de angajați de la o fabrică din România vor fi concediați. Vestea tristă, primită chiar acum înainte de sărbători
19:28 - Dragostea a plutit în aer la conferința de presă anuală a lui Putin. Un jurnalist și-a cerut iubita în căsătorie, iar președintele rus a făcut o declarație neașteptată
19:15 - Concediile medicale, în vizor! CNAS pregătește măsuri dure și sancțiuni drastice. Ce riscă medicii și pacienții care păcălesc sistemul
18:58 - Principalele concluzii după conferința de 4 ore a lui Vladimir Putin. Ce a anunțat liderul de la Kremlin cu privire la alte războaie
18:43 - Câți bani ar urma să primească Gabi Tamaș pentru fiecare săptămână petrecută la Survivor. Și-a dat demisia pentru a participa la emisiune