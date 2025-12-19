Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) au decis să respingă cererea de recurs în casație depusă de fostul primar general al Bucureștiului, Sorin Oprescu. Astfel, condamnarea la zece ani și opt luni de închisoare rămâne definitivă. Aceasta confirmă hotărârea Curții de Apel București din mai 2022, care îl găsea vinovat pentru fapte de corupție.

Unde se află Sorin Oprescu și de ce nu poate fi adus în țară

În acest moment, Sorin Oprescu se află în , unde refuzul extrădării continuă să îi ofere protecție. Pe 27 noiembrie, Curtea de Apel din Salonic a respins a doua cerere de extrădare formulată de autoritățile române. Fostul edil nu a fost prezent la această ședință de judecată, deoarece era internat în spital, potrivit Știripesurse.

Avocatul său a prezentat instanței dovezi privind starea de sănătate precară, explicând că Oprescu nu ar putea să își îngrijească sănătatea în închisoare, cu atât mai puțin în penitenciarele din România.

Această decizie poate fi atacată cu apel, astfel că procesul extrădării nu este încă încheiat.

Ce condamnare are Sorin Oprescu de executat

În 2022, Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru că ar fi primit mită în valoare de 25.000 de euro de la fostul director al Administrației Penitenciarelor. Condamnarea a fost emisă în lipsa sa, deoarece acesta a fugit în Grecia înainte de pronunțarea sentinței.

Prima tentativă de extrădare, în același an, a fost și ea respinsă, invocându-se condițiile de detenție din România. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, afirmă, însă, că, în prezent, condițiile de detenție oferite de România sunt la standarde europene iar impedimentul invocat anterior de autoritățile elene a dispărut.

Ce spun autoritățile române despre situația fostului primar

Reprezentanții susțin că reformele recente din sistemul penitenciar au îmbunătățit semnificativ condițiile din închisorile românești. Aceasta ar trebui să faciliteze extrădarea lui Sorin Oprescu în viitorul apropiat.