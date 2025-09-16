Specialiști din turism și patrimoniu propun introducerea unei taxe de acces pe Transfăgărășan, cu scopul de a reduce aglomerația și de a proteja peisajul natural și patrimoniul cultural al zonei Bâlea Lac.

De ce se propune o taxă pentru acces pe Transfăgărășan

Fondurile colectate ar urma să fie folosite pentru amenajarea de parcări organizate, reglementarea activității comercianților și dezvoltarea unui turism autentic, care să limiteze efectele turismului de masă.

Alin Chipăilă, președintele Asociației Județene de Turism Sibiu, a declarat că zona Bâlea Lac este sufocată de trafic, poluare și gunoaie.

Potrivit acestuia, mulți turiști vin doar pentru câteva ore, fără să rămână, ceea ce pune presiune pe infrastructură și reduce calitatea experienței.

”Transfăgărășanul și Transalpina sunt două dintre elementele pe care le folosim în promovarea destinației noastre în mod recurent, atât național, cât și internațional. Problema din zona Bâlea Lac este o problemă legată de sistematizare și acces. Sunt foarte mulți turiști care merg în zona respectivă nu pentru a rămâne în zonă, ci pentru a vedea munții, riscându-și uneori sănătatea și chiar viața. Ceea ce avem nevoie în zona respectivă este să lucrăm mult mai îndeaproape cu primăria Cîrțișoara pentru a încerca să imaginăm un plan, împreună cu județul Argeș, despre cum putem să ținem mai mult turiștii în zona respectivă și să nu fie doar un punct de tranzit. Pentru că vedem un tranzit atât de accentuat, este o presiune destul de mare pe destinația respectivă și calitatea experienței pe care o ai lasă de dorit. Este foarte mult trafic, este foarte multă poluare, sunt multe gunoaie”, a declarat pentru , Alin Chipăilă.

Cum vor fi folosiți banii din taxele turiștilor

Acesta consideră că introducerea unei taxe ar putea finanța o „re-sistematizare” a zonei și ar contribui la creșterea calității serviciilor turistice.

”O re-sistematizare a zonei Bâlea Lac necesită niște fonduri importante, care deocamdată nu își găsesc linia de finanțare. Există un plan, există o atenție a autorităților locale și este unul dintre farurile de promovare. Este unul dintre cele mai surprinzătoare și frumoase drumuri montane, există peisaje idilice care au fost promovate atât în clipurile pe care le-am făcut împreună cu Charlie Ottley sau în alte campanii de promovare, naționale și internaționale. Pe lângă reputația pe care o are, sperăm să creștem și calitatea serviciilor și a experienței în zonă”.

Chipăilă a precizat că, fiind vorba de un drum național, este nevoie de o analiză legală privind posibilitatea impunerii unei taxe, dar a subliniat că în multe destinații europene similare există deja un acces controlat, limitând traficul și asigurând resurse pentru investiții.

Haos în zona Bâlea Lac

Ideea este susținută și de Ciprian Ștefan, directorul Muzeului Astra și fost consilier al ministrului Culturii, care atrage atenția asupra haosului urbanistic din zonă:

”Turismul acesta de masă, cum vedem la Bâlea Lac, trebuie reașezat. Când te duci pe Transfăgărășan ce vezi? O adunătură de tarabe! Nu-ți permite să mai oprești sau să repeți experiența. Cred că lucrurile acestea pot fi reglate la nivel național. Dacă ar intra odată în Codul Patrimoniului în Parlament, care este cam gata, acolo este definit foarte clar peisajul cultural. Ce ai voie și cum ai voie să faci. Dacă nu impui autorităților locale să gestioneze altfel peisajul acesta cultural, acolo se va transforma într-o zonă distrusă în curând. Acolo este o agresiune și presiune. Această presiune o simt și eu pe infrastructura Muzeului Astra. La anul vom avea o altă abordare pentru că trebuie să îngrijim mai mult patrimoniul. Revenind la Transfăgărășan, acolo este un haotism urban care trebuie reparat. Tot noi trebuie să educăm, pentru că reguli sunt. Mai departe trebuie să discutăm la nivel de ministere, pentru că este și zonă protejată, deci Ministerul Mediului ar trebui să aibă un cuvânt de zis, pe lângă Ministerul Culturii. Introducerea unei taxe poate că ar merita discutată”.

Ștefan consideră că o taxă ar putea finanța parcări civilizate, mobilier adaptat zonei și activități turistice autentice:

“Da, ar putea fi o taxă, așa cum se practică peste tot. Vrem cu toții o țară ca afară, dar nici măcar nu o îngrijim pe aceasta pe care o avem. O taxă ar putea ajuta pentru dezvoltarea unei parcări civilizate, un mobilier adevărat locului, niște activități autentice. Am putea avea această discuție inclusiv cu operatorii care au activitate turistică în zonă,” a declarat Ciprian Ștefan.