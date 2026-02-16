B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Vești proaste pentru acești pensionari. Motivul pentru care vor primi mai puțini bani la pensie

Vești proaste pentru acești pensionari. Motivul pentru care vor primi mai puțini bani la pensie

Ana Maria
16 feb. 2026, 14:56
Vești proaste pentru acești pensionari. Motivul pentru care vor primi mai puțini bani la pensie
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Lovitură pentru unii pensionari” Cum se reflectă blocajele informatice în plata pensiilor
  2. Ce se întâmplă cu recalcularea pensiilor
  3. Ce categorii de pensionari sunt vizate

Lovitură pentru unii pensionari! Casa Națională de Pensii Publice a anunțat, printr-un comunicat oficial, că există dificultăți în procesarea plăților, iar acest lucru poate duce la întârzieri sau la diferențe în cuantumul pensiilor încasate de unii beneficiari.

Instituția indică drept cauză principală limitele sistemului informatic folosit pentru gestionarea dosarelor. Capacitatea redusă de procesare face ca actualizările și recalculările să fie operate cu întârziere, iar efectele sunt resimțite direct de pensionari.

Potrivit informațiilor publicate de Newsweek România, dificultățile tehnice ar data încă de anul trecut. În plus, potrivit aceleiași surse, aproximativ 2,5 milioane de euro ar fi fost cheltuiți pentru implementarea unui sistem care nu funcționează la parametri optimi.

Lovitură pentru unii pensionari” Cum se reflectă blocajele informatice în plata pensiilor

Deși autoritatea publică afișează lunar calendarul oficial de virare a pensiilor, în practică apar întârzieri. Reprezentanții instituției admit existența unor decalaje, în special în zona recalculărilor.

Conform anunțului public, plata pensiilor ar trebui să respecte următorul program:

Plata pensiilor se face conform calendarului de plăți, după cum urmează:
• în intervalul 01-15 ale lunii pentru beneficiarii care au optat pentru plata prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română SA,
• în data de 12 ale lunii în cont curent /card, pentru cei care au optat pentru plata prin intermediul băncilor cu care CNPP are încheiate convenții;
• în data de 20 ale lunii pentru beneficiarii nerezidenți ale căror drepturi de pensie sunt transferate în conturile bancare din străinătate, conform convenției bancare încheiate între CNPP și Citibank România SA.”, potrivit cnpp.ro.

În realitate, însă, nu toți beneficiarii își primesc drepturile la timp, iar procesarea unor dosare durează mai multe luni.

Ce se întâmplă cu recalcularea pensiilor

Recalcularea pensiilor rămâne cel mai sensibil punct. Într-un comunicat transmis anterior, instituția dădea asigurări că „Sunt bani de pensii.”. Totuși, potrivit datelor apărute în spațiul public, doar un procent redus dintre dosare ar fi fost finalizat până în prezent.

Astfel, marea majoritate a pensionarilor așteaptă în continuare actualizarea drepturilor, iar întârzierile pot ajunge la trei sau chiar patru luni.

Ce categorii de pensionari sunt vizate

Blocajele afectează atât beneficiarii de pensie pentru limită de vârstă, cât și pe cei care primesc pensie anticipată sau pensie de invaliditate. Pentru mulți dintre aceștia, pensia reprezintă singura sursă de venit, iar orice întârziere are un impact direct asupra bugetului lunar.

În același timp, instituția a transmis că „fondurile necesare achitării drepturilor bănești sunt asigurate permanent și nu au existat și nu vor exista sincope în achitarea lunară a acestora.”

Reprezentanții au catalogat informațiile apărute în spațiul public drept „afirmații alarmante”. Cu toate acestea, numărul mare de dosare încă nereevaluate indică faptul că situația este departe de a fi complet rezolvată.

Tags:
Citește și...
Restanțele la întreținere pot aduce probleme. Ce se întâmplă după două luni de neplată
Eveniment
Restanțele la întreținere pot aduce probleme. Ce se întâmplă după două luni de neplată
Secretele unei vacanțe perfecte: Când este cel mai bine să mergi în Grecia, să fie vremea bună și să plătești și puțini bani
Eveniment
Secretele unei vacanțe perfecte: Când este cel mai bine să mergi în Grecia, să fie vremea bună și să plătești și puțini bani
Lupta pentru conducerea parchetelor intră în linie dreaptă. 19 oameni se bat să fie șefi ai Parchetului General, DNA și DIICOT. Urmează interviurile
Eveniment
Lupta pentru conducerea parchetelor intră în linie dreaptă. 19 oameni se bat să fie șefi ai Parchetului General, DNA și DIICOT. Urmează interviurile
Braşov: Adolescent arestat după ce ar fi incendiat o mașină pentru o provocare în online
Eveniment
Braşov: Adolescent arestat după ce ar fi incendiat o mașină pentru o provocare în online
Newsweek: Care pensionari cu grupe au câștigat pensii mărite în instanță? De ce Casa de Pensii nu le-a dat banii în plus
Eveniment
Newsweek: Care pensionari cu grupe au câștigat pensii mărite în instanță? De ce Casa de Pensii nu le-a dat banii în plus
Care este motivul pentru care proiectul metroului din Cluj este criticat la Timișoara: „N-aș dormi noaptea”
Eveniment
Care este motivul pentru care proiectul metroului din Cluj este criticat la Timișoara: „N-aș dormi noaptea”
Informații șocante în cazul fetiţei de 4 ani ajunsă în comă la spital. Mama copilei și iubitul ei au fost arestați
Eveniment
Informații șocante în cazul fetiţei de 4 ani ajunsă în comă la spital. Mama copilei și iubitul ei au fost arestați
Tradiție, artă și experiențe culinare. Iată ce oraș european ar trebui să vizitezi în sezonul rece
Eveniment
Tradiție, artă și experiențe culinare. Iată ce oraș european ar trebui să vizitezi în sezonul rece
Fondul de urgență și fondul de siguranță. Ce recomandă specialiștii pentru protecția bugetului personal în perioade de incertitudine economică
Eveniment
Fondul de urgență și fondul de siguranță. Ce recomandă specialiștii pentru protecția bugetului personal în perioade de incertitudine economică
Amendă de până la 500 de euro pentru o înghețată mâncată pe stradă. Regula surprinzătoare din Florența
Eveniment
Amendă de până la 500 de euro pentru o înghețată mâncată pe stradă. Regula surprinzătoare din Florența
Ultima oră
16:30 - Restanțele la întreținere pot aduce probleme. Ce se întâmplă după două luni de neplată
16:23 - Comisia Europeană va fi reprezentată la Consiliul Păcii. Vicepreşedinta Dubravka Suica va prezenta poziţia europeană privind Fâşia Gaza
16:08 - Secretele unei vacanțe perfecte: Când este cel mai bine să mergi în Grecia, să fie vremea bună și să plătești și puțini bani
16:01 - Lupta pentru conducerea parchetelor intră în linie dreaptă. 19 oameni se bat să fie șefi ai Parchetului General, DNA și DIICOT. Urmează interviurile
15:59 - Arcul Îndrăgostiților nu mai există. Stânca iconică din Italia s-a surpat chiar pe de Ziua Îndrăgostiților
15:57 - Braşov: Adolescent arestat după ce ar fi incendiat o mașină pentru o provocare în online
15:47 - Newsweek: Care pensionari cu grupe au câștigat pensii mărite în instanță? De ce Casa de Pensii nu le-a dat banii în plus
15:45 - Care este numele real al lui CAV de la Survivor 2026 și cu ce se ocupă, de fapt
15:35 - Care este motivul pentru care proiectul metroului din Cluj este criticat la Timișoara: „N-aș dormi noaptea”
15:30 - Informații șocante în cazul fetiţei de 4 ani ajunsă în comă la spital. Mama copilei și iubitul ei au fost arestați