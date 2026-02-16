Lovitură pentru unii pensionari! Casa Națională de Pensii Publice a anunțat, printr-un comunicat oficial, că există dificultăți în procesarea plăților, iar acest lucru poate duce la întârzieri sau la diferențe în cuantumul pensiilor încasate de unii beneficiari.

Instituția indică drept cauză principală limitele sistemului informatic folosit pentru gestionarea dosarelor. Capacitatea redusă de procesare face ca actualizările și recalculările să fie operate cu întârziere, iar efectele sunt resimțite direct de pensionari.

Potrivit informațiilor publicate de , dificultățile tehnice ar data încă de anul trecut. În plus, potrivit aceleiași surse, aproximativ 2,5 milioane de euro ar fi fost cheltuiți pentru implementarea unui sistem care nu funcționează la parametri optimi.

Lovitură pentru unii pensionari” Cum se reflectă blocajele informatice în plata pensiilor

Deși autoritatea publică afișează lunar calendarul oficial de virare a pensiilor, în practică apar întârzieri. Reprezentanții instituției admit existența unor decalaje, în special în zona recalculărilor.

Conform anunțului public, plata pensiilor ar trebui să respecte următorul program:

„Plata pensiilor se face conform calendarului de plăți, după cum urmează:

• în intervalul 01-15 ale lunii pentru beneficiarii care au optat pentru plata prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română SA,

• în data de 12 ale lunii în cont curent /card, pentru cei care au optat pentru plata prin intermediul băncilor cu care CNPP are încheiate convenții;

• în data de 20 ale lunii pentru beneficiarii nerezidenți ale căror drepturi de pensie sunt transferate în conturile bancare din străinătate, conform convenției bancare încheiate între CNPP și Citibank România SA.”, potrivit cnpp.ro.

În realitate, însă, nu toți beneficiarii își primesc drepturile la timp, iar procesarea unor dosare durează mai multe luni.

Ce se întâmplă cu recalcularea pensiilor

rămâne cel mai sensibil punct. Într-un comunicat transmis anterior, instituția dădea asigurări că „Sunt bani de pensii.”. Totuși, potrivit datelor apărute în spațiul public, doar un procent redus dintre dosare ar fi fost finalizat până în prezent.

Astfel, marea majoritate a pensionarilor așteaptă în continuare actualizarea drepturilor, iar întârzierile pot ajunge la trei sau chiar patru luni.

Ce categorii de pensionari sunt vizate

Blocajele afectează atât beneficiarii de pensie pentru limită de vârstă, cât și pe cei care primesc pensie anticipată sau pensie de invaliditate. Pentru mulți dintre aceștia, pensia reprezintă singura sursă de venit, iar orice întârziere are un impact direct asupra bugetului lunar.

În același timp, instituția a transmis că „fondurile necesare achitării drepturilor bănești sunt asigurate permanent și nu au existat și nu vor exista sincope în achitarea lunară a acestora.”

Reprezentanții au catalogat informațiile apărute în spațiul public drept „afirmații alarmante”. Cu toate acestea, numărul mare de dosare încă nereevaluate indică faptul că situația este departe de a fi complet rezolvată.