Lucian Bode: Bugetul MAI pentru anul 2022 se majorează cu 11%. E o creștere importantă / Ministrul, detalii pe B1 TV despre salariile polițiștilor (VIDEO)

Ministerul Afacerilor Interne va avea în anul 2022 un buget mai mare cu 11%, a precizat ministrul Lucian Bode, duminică seară, pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, unde a oferit detalii despre salariile polițiștilor.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Lucian Bode, pe B1 TV, despre bugetul MAI și salariile polițiștilor

„Legea 153/2017 prevede majorarea etapizată, în patru etape, a veniturilor celor care lucrează în sistemul de ordine publică, aici mă refer strict la componenta Ministerului Afacerilor Interne. În 2019 a fost acordată acea majorare, de 1/4, în 2020 a fost acordat 1/4, în 2021, prin ordonanță, au fost înghețate salariile bugetarilor, deci nu s-a mai acordat acel 1/4, și în 2022 ar fi restanța de 1/4 plus restanța din 2021, însemnând ceva peste 1 miliard de lei. Dacă s-ar aplica strict 1/4, ca să vă spun valoarea, ar fi undeva la 270 de lei valoare netă pentru fiecare angajat, deci nu este o valoare foarte mare”, a explicat Lucian Bode.

Ministrul a oferit detalii despre salariul net pe care îl încasează polițiștii.

„Tot aud de salariile din Ministerul Afacerilor Interne… Vorbesc de salariu net. Un agent debutant are 2.243 de lei, după care agent 4, 3, 2, 1, până la agent principal, 2.900 de lei. Un ofițer debutant are 2.411 lei, după care urcă până la ofițer specialist suma la 4.106 lei. Vorbesc de salariul net, la care se adaugă, evident, echipamentul, drepturile de echipament, dar și le cumpără, deci primește și cheltuie banii respectivi, aproximativ 250 de lei. Mai are, cel care are, că nu toți au spor de specialist de clasă, s-a acordat anul trecut pentru 95.000, 35%, mai are sporul de solicitare neuropsihică, dar vorbim de venituri nete, fără sporuri, de categoria celor pe care vi le-am prezentat aici. Un agent debutant care lucrează în stradă pe ordine publică câștigă 2.243 de lei. Acolo se adaugă sporurile, dacă le are, se adaugă drepturile de echipament, dar pe care le cheltuie, se adaugă drepturile de hrană, care sunt 1.054 de lei, se adaugă orele suplimentare, dacă le face, dar net aceasta este valoare”, a mai spus el.

Potrivit oficialului, „bugetul Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2022 crește cu 11%, de la 20,55 miliarde la 23,6 miliarde”.

„E o creștere importantă. Este adevărat că la categoria fonduri europene, titlul 58, creșterea este de la 1,5, cât am avut aprobat anul trecut, pe 2021, am executat puțin peste 1 și am primit aproape 3 miliarde, deci o creștere de aproape 2 miliarde la fonduri europene”, a adăugat șeful MAI, care a vorbit pe B1 TV și despre situația de la frontieră, dar și despre cazurile de vaccinare fictivă.