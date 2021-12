Lucian Bode: Peste 170.000 de oameni au tranzitat frontiera în ultimele 24 de ore, dintre care 120.000 pe sensul de intrare / Există o aplicație pe care se pot vedea timpii de așteptare în vămile rutiere cu Ungaria (VIDEO)

Peste 170.000 de oameni au tranzitat frontiera de stat a României în ultimele 24 de ore monitorizate de autorități, dintre care 120.000 pe sensul de intrare în țară, a precizat ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, duminică seară, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Lucian Bode, pe B1 TV, despre situația de la frontierele României

„Aș vrea să înțelegem dimensiunea în ansamblu a tot ceea ce înseamnă punctele de trecere a frontierei, pentru că, într-adevăr, vedem imaginile de la Nădlac – și o să vă spun astăzi ce discuții am avut cu partea maghiar și ce soluții am găsit pentru a reduce timpii de așteptare. Așadar, România gestionează 89 de puncte de trecere a frontierei, pe aerian, feroviar și rutier. Pe relația cu Ungaria avem operaționale 26 de puncte de trecere a frontierei rutiere. Din aceste 26 de puncte, avem 12 puncte de trecere a frontierei – cum este și Nădlac II, la care făceați referire – internaționale, cu activitate 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Într-adevăr, valorile de trafic au crescut foarte mult în ultimele zile. Media săptămânilor trecute era undeva la 100.000 pe intrare-ieșire, iar în ultimele 24 de ore, pentru că am văzut tot felul de cifre date în spațiul public, vă dau cifra exactă, între ora 00:01 și ora 24, deci ultimele 24 de ore monitorizate, au tranzitat frontiera de stat a României peste 170.000 de oameni. Din aceștia, 120.000 pe sensul de intrare”, a declarat șeful MAI.

El a explicat că prin punctele ungaro-române de trecere a frontierei au intrat aproximativ 80.000 de persoane în cele 24 de ore.

„Din cei 120.000 (de pe sensul de intrare), aproximativ 80.000 au intrat prin cele 26 de puncte de trecere a frontierei pe relația România-Ungaria. Noi, în cele 12 de puncte de trecere a frontierei internaționale, avem toate fluxurile funcționale – și vorbesc de 52 de artere, cu tot ceea ce înseamnă o arteră funcțională, cu acele stații echipate cu tablete, foarte important, pentru că acele tablete le folosesc polițiștii de frontieră pentru a verifica documentele de călătorie”, a adăugat Lucian Bode.

Oficialul a menționat că pe site-ul MAI există o aplicație pe care pot fi văzuți timpii de așteptare în vămile rutiere dintre România și Ungaria.

„În momentul în care vedem că avem timpi de așteptare de două, de trei, de cinci, chiar de șapte ore, cum s-a întâmplat la un moment dat în Nădlac, ne punem problema de ce acești timpi atât de mari. (…) Am informat prin toate mijloacele posibile cetățenii care doresc să intre prin frontieră în România că avem o aplicație în care pot să vadă timpii de așteptare la toate cele 26 de puncte de trecere a frontierei. Pe site-ul Ministerului de Interne există această aplicație și în orice moment poți să vezi timpii de așteptare și să îți alegi un punct de trecere, în funcție și de timpii de așteptare, și de direcția din care vii, evident”, susține ministrul.