7 milioane de cozonaci, puși în vânzare. Ce prețuri sunt anul acesta

Comercianții au pus în vânzare anul acesta șapte milioane de cozonaci. Prețurile sunt mai mari ca în anii trecuți, motivele invocate ținând de scumpirile la energie şi combustibil.

Ce spun comercianții despre cozonacii de anul acesta

„Avem o creştere de 20% faţă de anul trecut. Având în vedere că ingredientele, materia prima şi absolut toate cheltuielile au crescut. Începe de la 155 de lei, până la 235 de lei”, a explicat Ghazaleh Emami, PR industria HORECA.

„Îl avem pe cel însiropat, babka, care costă 170 de lei. Avem cozonacul clasic, care este 150 de lei şi are 1,3 kg”, a spus și Cristina Oprea, proprietar cofetărie, pentru

Cei mai ieftini cozonaci sunt în supermarket – minim 20 de lei.

„Suntem la 40-50 de cozonaci per locaţie. În total 130 de cozonaci pe zi, dar vom creşte treptat, cum ne apropiem de Crăciun”, a mai spus Ghazaleh Emami.

Deși s-au scumpit, cozonacii bine. „Este cel mai căutat desert. , acum există şi în mai multe . Deci e tot ce îţi doreşti pe masa de sărbători”, a mai afirmat Silvia Ciobanu.

Pentru cine nu-și permite să cumpere cozonaci, o platformă online a pus la dispoziție și varianta achiziției în rate.