Procesul electoral pentru alegerile locale parțiale de duminică a fost marcat de 18 privind posibile contravenții și infracțiuni. Nouă dintre acestea au fost confirmate, iar alte șapte sunt în curs de verificare. Două sesizări nu s-au confirmat.

18 sesizări de incidente electorale, anunțate de MAI

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a declarat duminică faptul că de la începutul votării au fost înregistrate 18 sesizări cu privire la posibile fapte ilegale, scrie Agerpres.

„Nouă sesizări au fost confirmate, iar șapte sunt în curs de cercetare”, a precizat aceasta. Ea a mai adăugat și faptul că „două fapte sesizate nu au fost confirmate”, într-o declarație de presă susținută la sediul MAI.

Dosare penale pentru vot ilegal în București

Situații grave au fost semnalate în Capitală, unde mai multe persoane au ajuns în atenția poliției pentru vot ilegal.

Monica Dajbog a precizat că polițiștii au întocmit dosare penale pe numele unor alegători, inclusiv președintele unui birou electoral, care au votat deși și-au stabilit reședința în București cu mai puțin de șase luni înainte de ziua alegerilor.

Tot în București, „alți doi cetățeni, dintre care unul este membru al unui birou electoral, au dosar penal pentru că au votat în Capitală, deși aveau viza de reședință pentru București expirată”.

Amendă pentru fotografierea buletinului de vot

Un incident distinct a avut loc în comuna Lumina din județul Constanța, unde o persoană a primit o amendă de 600 de lei după ce și-a fotografiat buletinul de vot, fapt interzis de lege.

„În comuna Lumina din județul Constanța, o persoană a fost amendată cu 600 de lei pentru că și-a fotografiat buletinul de vot”, a transmis oficialul MAI.

Situația în Buzău

Într-o comună din județul Buzău, polițiștii fac verificări în urma unor sesizări care indică posibile acțiuni de turism electoral.

Ar exista un filmuleț în care doi cetățeni „se laudă” că o altă persoană le-ar fi oferit bani pentru a vota, iar primarul și viceprimarul ar încerca să influențeze alegătorii.

Ce spune MAI

„Reamintim că dreptul de vot se exercită numai în comuna, orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul își are domiciliul sau reședința, cu condiția ca reședința să fi fost stabilită cu mai mult de șase luni înainte de ziua votului și să fie valabilă la data scrutinului”, a transmis purtătorul de cuvânt al MAI.

„Cetățenii care și-au stabilit reședința cu mai puțin de șase luni înainte de ziua votului nu pot vota în localitatea unde au reședința, pot vota în localitatea unde au domiciliul dacă acolo se organizează, desigur, alegeri”, a adăugat.