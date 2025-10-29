Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) atrag atenția că plastifierea actelor de stare civilă, inclusiv certificatele de naștere, de căsătorie sau de deces, nu este permisă de lege. În cazul în care documentele sunt plastifiate, acestea devin nule și își pierd valabilitatea.

Ce probleme pot apărea, dacă plastifici documentele

Mulți români consideră plastifierea documentelor drept o metodă sigură de protejare, însă, legea prevede contrariul. Actele de stare civilă originale trebuie păstrate intacte, iar plastifierea lor poate duce la refuzul autorităților de a le accepta.

Spre exemplu, utilizarea unui document plastifiat poate crea probleme în momentul în care acesta trebuie prezentat într-un cadru oficial sau la reînnoirea cărții de identitate. Conform legii, nulitatea documentelor este constatată de ofițerii de stare civilă sau funcționarii autorizați.

Plastifierea actelor: Ce soluții există pentru documentele deteriorate

Dacă un act de stare civilă este plastifiat sau deteriorat, cetățenii pot solicita un :

de la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor din România,

sau, dacă se află în străinătate, de la consulatele române.

Reprezentanții MAI recomandă, în schimb, ca documentele originale să fie păstrate în folii de protecție, spre exemplu, care le protejează de uzură și, astfel, rămân valabile.

