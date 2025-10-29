B1 Inregistrari!
Greșeala uriașă pe care mulți români o fac. Ministerul de Interne a anunțat că nu e legal: „Te poţi lovi de probleme!”

Cuprins
  1. Ce probleme pot apărea, dacă plastifici documentele
  2. Plastifierea actelor: Ce soluții există pentru documentele deteriorate

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) atrag atenția că plastifierea actelor de stare civilă, inclusiv certificatele de naștere, de căsătorie sau de deces, nu este permisă de lege. În cazul în care documentele sunt plastifiate, acestea devin nule și își pierd valabilitatea.

Ce probleme pot apărea, dacă plastifici documentele

Mulți români consideră plastifierea documentelor drept o metodă sigură de protejare, însă, legea prevede contrariul. Actele de stare civilă originale trebuie păstrate intacte, iar plastifierea lor poate duce la refuzul autorităților de a le accepta.

Spre exemplu, utilizarea unui document plastifiat poate crea probleme în momentul în care acesta trebuie prezentat într-un cadru oficial sau la reînnoirea cărții de identitate. Conform legii, nulitatea documentelor este constatată de ofițerii de stare civilă sau funcționarii autorizați.

Plastifierea actelor: Ce soluții există pentru documentele deteriorate

Dacă un act de stare civilă este plastifiat sau deteriorat, cetățenii pot solicita un duplicat:

  • de la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor din România,
  • sau, dacă se află în străinătate, de la consulatele române.

Reprezentanții MAI recomandă, în schimb, ca documentele originale să fie păstrate în folii de protecție, spre exemplu, care le protejează de uzură și, astfel, rămân valabile.

„Credeai că plastifierea documentelor este o bună soluţie pentru a ţi le păstra intacte? Ei bine, în România nu este legală plastifierea actelor de stare civilă, cum sunt certificatele de naştere, de căsătorie sau deces. Dacă sunt plastifiate, documentele devin nule şi fără valabilitate.

Te poţi lovi de probleme în momentul în care doreşti să le foloseşti pentru reînnoirea cărţii de identitate, spre exemplu. Nulitatea documentelor o constată ofiţerii de stare civilă sau funcţionarii autorizaţi. Ce poţi să faci? Soluţia este să soliciţi un duplicat de la orice serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor din ţară sau, dacă te afli în străinătate, de la consulatele române.”, au explicat reprezentanții MAI, pe Facebook.

