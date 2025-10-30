România se pregătește să își întărească siguranța la granițe printr-o investiție importantă în aviația Ministerului de Interne. Inspectoratul General de Aviație al MAI a lansat o licitație pentru achiziția unui avion performant, destinat misiunilor de supraveghere aeriană și cooperării cu agenția europeană Frontex. Valoarea contractului este estimată la peste 26,6 milioane de euro.

De ce este necesară achiziția avionului

Potrivit documentației publice din , aeronava va fi folosită pentru monitorizarea frontierelor de stat și pentru misiuni internaționale de securitate.

„România a fost acceptată în spațiul Schengen în martie 2024 pentru frontierele aeriene și maritime, iar în ianuarie 2025 pentru frontierele terestre. Această integrare impune standarde ridicate de securitate și monitorizare a frontierei, iar dotarea cu aeronave moderne este un factor esențial pentru a respecta cerințele de securitate prin creșterea capacităților operaționale”, arată MAI în caietul de sarcini.

Inspectoratul General de Aviație are rolul de a susține cercetarea și supravegherea aeriană a teritoriului, în colaborare cu alte structuri ale statului. Noile echipamente vor permite extinderea capacităților operative și o reacție rapidă la incidente la frontieră.

Ce misiuni va îndeplini aeronava

va fi utilizat în special pentru supravegherea aeriană a frontierelor, un domeniu esențial în combaterea migrației ilegale și a traficului transfrontalier.

„Achiziționarea unui avion destinat misiunilor de supraveghere aeriană va permite extinderea capacității operative a Inspectoratului, prin acoperire rapidă și eficientă a unor zone întinse și greu accesibile terestru, oferind sprijin structurilor de frontieră în timp real. De asemenea, avionul va fi folosit și pentru misiuni Frontex de monitorizare a granițelor externe UE, în cooperare cu alte state”, se precizează în document.

Prin dotarea cu o astfel de aeronavă, autoritățile speră să îmbunătățească controlul la frontierele externe ale Uniunii Europene și să contribuie la creșterea siguranței naționale.

Cum va fi finanțat proiectul și când se livrează avionul

Contractul are o valoare de peste 26,6 milioane de euro și va fi finanțat prin fonduri europene, din Instrumentul pentru Managementul Frontierelor și Politica de Vize (IMFV), precum și de la bugetul de stat. Termenul maxim de livrare este de doi ani de la semnarea contractului, precizează Hotnews.ro.

Acest pas vine în contextul aderării complete a României la spațiul , inclusiv cu frontierele terestre, începând cu 1 ianuarie 2025.