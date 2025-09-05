B1 Inregistrari!
Eveniment » Primul sezon estival în Schengen: aproape 9,2 milioane de persoane au tranzitat frontiera externă a României

Răzvan Adrian
05 sept. 2025, 19:26
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Poliția de Frontieră Română a prezentat bilanțul verii după aderarea completă la Spațiul Schengen, raportând mii de infracțiuni, confiscări și consolidarea cooperării internaționale, informează Agerpres, potrivit unui comunicat emis oficial.

Cuprins:

  • Despre creșterea de trafic și rezultatele la granițele externe
  • Despre autoturismele de lux furate și braconaj
  • Detalii despre cooperarea internațională

Despre creșterea de trafic și rezultatele la granițele externe

Între 1 iunie și 31 august, 9,2 milioane de persoane și 1,8 milioane de vehicule au trecut frontierele externe ale României, după aderarea la Schengen, conform datelor oficiale.

Creșterea circulației a fost însoțită de o activitate intensă a polițiștilor de frontieră, care au identificat peste 6.000 de infracțiuni și 5.500 de contravenții, cu sancțiuni totale de aproape 4 milioane de lei.

În aceeași perioadă, 461 de migranți au fost depistați încercând să treacă ilegal granița, iar 57 de persoane sunt investigate pentru trafic de migranți. De asemenea, au fost găsite și confiscate peste 3,4 milioane de pachete de țigări de contrabandă, evaluate la 87 de milioane de lei, precum și 45.000 de articole contrafăcute, incluzând haine, încălțăminte și alte produse cu mărci cunoscute.

Despre autoturismele de lux furate și braconaj

Pe timpul verii, au fost descoperite 52 de mașini furate, având o valoare totală de 13 milioane de lei, multe dintre ele fiind autoturisme de lux.

În același timp, polițiștii au intervenit și în cazul braconajului piscicol, confiscând 11 kilometri de plase de pescuit ilegale, 310 kilograme de pește, 10 ambarcațiuni și 8 motoare de barcă.

Detalii despre cooperarea internațională

În această perioadă, România a luat parte la exercițiul internațional MMO (Operațiuni Maritime Multiple) desfășurat la Constanța, în colaborare cu Agenția Frontex și parteneri din diverse țări. Scopul a fost de a verifica capacitatea de reacție la incidente pe mare și de a coordona echipajele navale și aeriene.

