Câți bani au costat deplasările lui Ilie Bolojan, în anul 2025? Unde a zburat premierul cu avionul și care a fost cea mai costisitoare vizită

Câți bani au costat deplasările lui Ilie Bolojan, în anul 2025? Unde a zburat premierul cu avionul și care a fost cea mai costisitoare vizită

Ana Maria
30 oct. 2025, 17:56
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Costurile deplasărilor premierului Ilie Bolojan. Cât a costat vizita la Chișinău
  2. Ce cheltuieli a implicat vizita la Bruxelles
  3. Ce vizite interne a efectuat premierul în România

Costurile deplasărilor premierului Ilie Bolojan, făcute publice. Mulți se întreabă oare cât a cheltuit Ilie Bolojan, în acest an, pe deplasările cu avionul. În contextul transparenței cheltuielilor publice, costurile deplasărilor oficiale ale prim-ministrului Ilie Bolojan atrag atenția opiniei publice.

În 2025, premierul a efectuat 3 zboruri cu avionul, atât în străinătate, cât și în țară, pentru întâlniri oficiale și evenimente importante. Scopul acestor deplasări a fost discutarea proiectelor strategice și consolidarea relațiilor internaționale, precum și participarea la inaugurări și festivități locale.

Iată că Guvernul României a dat detalii, la solicitarea Știripesurse, cu privire la costurile deplasărilor pe care le-a făcut prim-ministrul în anul 2025, precum și scopul acestora. Conform Direcției Comunicare și Relații cu Presa, până în prezent, premierul a efectuat trei deplasări oficiale.

Costurile deplasărilor premierului Ilie Bolojan. Cât a costat vizita la Chișinău

Prima deplasare a avut loc pe 24 august 2025, la Chișinău, unde Ilie Bolojan s-a întâlnit cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Pentru această vizită, costurile au fost următoarele:

  • Bilet avion: 280 euro (1.416,18 lei)

  • Cazare: 348 dolari (1.512,48 lei)

  • Diurnă: 180 dolari (782,32 lei)

Ce cheltuieli a implicat vizita la Bruxelles

În perioada 20-22 septembrie 2025, premierul a călătorit la Bruxelles pentru discuții privind noul cadru financiar multianual. Potrivit Guvernului, acestea sunt costurile:

  • Bilet avion: 359 euro (1.817,76 lei)

  • Cazare: 700 euro (3.548,65 lei)

  • Diurnă: 252 euro (1.277,51 lei)

  • Alte cheltuieli: 1.166 euro (5.917,79 lei)

Aceasta a fost, conform datelor oficiale, cea mai costisitoare deplasare a lui Bolojan în 2025.

Ce vizite interne a efectuat premierul în România

O a treia vizită a avut loc pe 10 octombrie 2025, la Cluj, pentru o deplasare de lucru în județele Cluj, Bihor și Alba. Pentru aceasta s-a plătit doar biletul de avion, 136 euro (693,10 lei).

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a participat pe 15 octombrie la ceremonia de inaugurare a noii fabrici STIHL din Oradea și, anterior, pe 12 octombrie, la festivitățile de Ziua orașului Oradea. Aceste evenimente nu au fost incluse în răspunsul oficial oferit, dar apar în agenda publică a premierului.

