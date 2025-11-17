Tot mai multe tentative de fraudă circulă în mediul digital. Ministerul Afacerilor Interne avertizează asupra unei campanii reluate, care mizează pe încrederea dintre utilizatori. Atacatorii încearcă să obțină acces la date personale printr-un mesaj aparent banal.

Cum funcționează schema „votează pentru copilul prietenului meu”?

semnalează reapariția unei campanii create pentru a manipula utilizatorii. Atacatorii trimit un mesaj scurt, însoțit de un link. Textul pare inofensiv și pare legat de un concurs fals.

Mulți oameni pot reacționa rapid. Ei pot accesa linkul fără verificări suplimentare. Mesajul profită de impuls și de lipsa unui control atent.

Instituția a transmis public un avertisment ferm. „Mesajele din campania ‘votează copilul prietenului meu’ conțin un link malițios! Nu accesați link-ul, chiar dacă primiți mesajul de la un număr de telefon cunoscut. Contul persoanei respective poate fi deja compromis”, se arată într-o postare pe Facebook a MAI.

De ce este periculos linkul din mesaj

prezent în mesaj poate duce la o pagină creată pentru furtul datelor. Atacatorii urmăresc accesul la conturi de mesagerie sau informații private. Utilizatorii care accesează linkul își pot expune toate datele.

Postarea oficială explică riscul folosind aceeași formulare. „Vă informăm că a fost reluată o campanie frauduloasă prin care atacatorii încearcă să inducă în eroare cetățenii pentru a obține acces la date personale și la conturile de mesagerie.” De asemenea, instituția punctează clar. „Mesajele din campania „votează copilul prietenului meu” conțin un link malițios!”

Ce recomandări face MAI pentru siguranța utilizatorilor

MAI cere cetățenilor să fie atenți la orice care conține linkuri suspecte. Instituția insistă asupra prudenței. Textul oficial precizează și o regulă esențială: „NU accesați link-ul, chiar dacă primiți mesajul de la un număr de telefon cunoscut.”

În mesaj apar și alte recomandări clare. „Contul persoanei respective poate fi deja compromis.” Tot acolo se enumeră pașii de protecție: „Rămâneți vigilenți! Protejați-vă datele! Nu distribuiți mai departe mesajul!”

Specialiștii recomandă verificarea tuturor mesajelor neașteptate. Utilizatorii trebuie să fie atenți la linkuri primite de la prieteni. MAI subliniază importanța securității digitale. Mesajele care cer acțiuni rapide trebuie tratate cu suspiciune. Evitarea accesării linkurilor este cea mai sigură măsură, scrie Agerpres.