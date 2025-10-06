Atenție! A apărut o nouă problema pe WhatsApp. Utilizatorii WhatsApp se confruntă cu o situație ciudată, mai exact, cu o notificare care apare în conversațiile lor, avertizându-i că numerele lor de telefon sunt „conectate la un cont nou de WhatsApp”. Partea ciudată? Nimeni nu și-a schimbat, de fapt, contul.

Când a apărut problema pe WhatsApp

Problema a început să apară pe la sfârșitul lunii septembrie, când mai mulți utilizatori conectați la aplicația beta au observat că ceva nu era în regulă după o actualizare. Ceea ce a început ca o mică neplăcere, s-a transformat rapid într-un coșmar pentru mulți utilizatori.

Un utilizator a povestit că a văzut mesajul că apărea de fiecare dată când deschidea o nouă conversație. Acesta a spus că îi era prea frică să mai dea click pe noi conversații.

O altă persoană că, de fiecare dată când apărea acest mesaj, trimiterea unui mesaj către contactul respectiv crea o conversație nouă, în timp ce istoricul anterior al conversațiilor dispărea.

Mai multe de pe arată utilizatori care încearcă frenetic să înțeleagă ce se întâmplă, unii clarificând că nu s-au conectat la niciun dispozitiv nou. Problema nu se limitează la cei care utilizează varianta beta a aplicației. Chiar și cei care au renunțat la aplicația beta și-au făcut copii de rezervă ale datelor, și-au resetat telefoanele la setările din fabrică și au descărcat WhatsApp dintr-un alt cont Google tot se confruntă în continuare cu această problemă.

Acest lucru vine imediat după ce WhatsApp a rezolvat problema cu chat-urile care deveneau goale, istoricul mesajelor dispărea și apărea o umbră neagră peste previzualizările imaginilor pe Android .

Ce spun utlizatorii de pe X despre problema pe WhatsApp

Rapoartele de pe arată utilizatori care etichetează WhatsApp și Meta, întrebând dacă este vorba de o eroare sau de o problemă a serverului. Un alt utilizator că, deși a primit răspuns la conversațiile pe care le-a avut cu prietenii, fiecare conversație afișează acum mesajul „conectat la un cont nou”, ceea ce duce la chat-uri goale atunci când se dă click pe ele.

Nu este clar ce ar putea cauza problema, însă acum utilizatorii așteaptă un răspuns oficial de la Meta.