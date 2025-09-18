Autoritățile din România au emis, joi, o alertă de securitate digitală, după ce au fost identificate noi tentative de , care vizează direct utilizatorii online. Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), împreună cu experții în securitate cibernetică, atrag atenția asupra unui link care circulă pe internet și care imită serviciile Google, însă, redirecționează utilizatorii către un domeniu străin, complet nesigur.

Linkul începe aparent cu formula bine-cunoscută „share.google/…”, ceea ce îi conferă o aparență de legitimitate, însă, în realitate, nu are nicio legătură cu platformele oficiale Google Drive sau Google Docs. În schimb, utilizatorii sunt redirecționați către domeniul „clarivenesta[.]space”, un site străin, fără garanții de securitate.

Ce este tehnica „Doppelganger” și cum acționează

Potrivit CNA, tentativa de fraudă se bazează pe o metodă sofisticată de manipulare cunoscută sub numele de „Doppelganger”. Aceasta presupune copierea vizuală a unor branduri sau instituții de încredere, cu scopul de a induce publicul în eroare. În cazul de față, sunt imitate elementele vizuale ale Google, dar și imaginea postului de televiziune Digi24, folosită abuziv în unele distribuiri pentru a spori credibilitatea conținutului fals.

Astfel de mesaje induc utilizatorii să creadă că accesează documente sau știri legitime, dar, în realitate, îi expun unor riscuri majore. Printre acestea se numără:

Phishing-ul , prin care atacatorii încearcă să obțină parole sau date financiare;

, prin care atacatorii încearcă să obțină parole sau date financiare; Instalarea de programe malițioase , care pot infecta dispozitivele;

, care pot infecta dispozitivele; Dezinformarea, cu impact direct asupra încrederii publicului în mass-media și în instituții.

Ce a anunțat CNA cu privire la metoda de înșelătorie

“ALERTĂ DE SECURITATE DIGITALĂ – LINK FALS CARE IMITĂ GOOGLE ȘI FOLOSEȘTE ABUZIV IMAGINEA

Avertizăm publicul asupra unui link periculos care imita Google și circulă online: începe cu „share[.]google/…” dar redirecționează către domeniul străin clarivenesta[.]space.

Constatări tehnice ale CNA:

Linkul începe cu „share.google/”, imitând serviciile oficiale Google (Drive, Docs), dar redirecționează către domeniul „clarivenesta.space”, complet străin.

Este un caz de manual a tehnicii de manipulare „Doppelganger” – copierea vizuală a unui brand de încredere pentru a induce publicul în eroare.

În unele distribuiri, imaginea postului de televiziune Digi24 este folosită abuziv, pentru a da impresia de legitimitate și a crește rata de accesare.

Întregul conținut al link-ului este fals, creat cu scopul de a dezinforma în legătură cu decizii politice de la nivel înalt, pentru a genera confuzie și neîncredere publică.

Scopul probabil: phishing de date personale, instalare de programe malițioase și, în acest caz, propagare de dezinformare gravă.

NU ACCESAȚI acest link!

Nu introduceți date personale, nu deschideți fișiere și nu oferiți informații de autentificare”, a transmis CNA, pe Facebook.

Ce recomandă CNA

“Cum vă puteți proteja:

Verificați întotdeauna domeniul real – adresa oficială a Google trebuie să se încheie cu „ ” (ex.: ).

Evitați să dați click pe linkuri primite pe rețele sociale, aplicații de mesagerie sau e-mail, mai ales dacă par urgente sau senzaționale.

Folosiți soluții antivirus actualizate și activați autentificarea în doi pași la conturile personale.

Raportați imediat linkuri suspecte către Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) – – și către platforma unde a fost distribuit.

CNA va continua să monitorizeze și să semnaleze public aceste tentative de fraudă și campanii de dezinformare cu potențial de impact asupra proceselor politice, colaborând cu autoritățile competente și cu platformele online pentru a proteja publicul și mediul media din România”, a mai adăugat CNA, pe pagina de Facebook.

De ce cresc aceste atacuri

Specialiștii subliniază că astfel de tentative de fraudă digitală sunt tot mai frecvente, într-un context în care populația petrece din ce în ce mai mult timp online. Obiectivele nu sunt doar de natură financiară, colectarea datelor bancare sau personale, ci și politică, vizând manipularea opiniei publice.

Utilizatorii trebuie neapărat să verifice sursa informațiilor și să se asigure că interacționează doar cu platforme și domenii oficiale pentru a evita riscurile asociate atacurilor cibernetice.

Amenințările cibernetice devin tot mai mai greu de detectat, chiar și pentru utilizatorii atenți. De aceea, educația digitală și prudența rămân cele mai eficiente metode de apărare. România, asemenea altor state europene, se confruntă cu o creștere a campaniilor de phishing și dezinformare, ceea ce face esențială colaborarea dintre autorități, mass-media și public.

Protejarea datelor personale, verificarea surselor și raportarea imediată a tentativelor suspecte nu mai sunt opțiuni, ci necesități, în fața unui mediu online tot mai expus riscurilor.