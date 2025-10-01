Un majorat extravagant nu mai este doar o aniversare, ci un eveniment comparabil cu o nuntă. Adolescenții care împlinesc 18 ani își serbează ziua în săli luxoase, cu decoruri spectaculoase, meniuri de cinci stele și artiști invitați să cânte. Costurile pentru o astfel de petrecere pot depăși 15.000 de euro, iar invitații lasă la final plicuri cu bani, la fel ca la .

Cât costă un majorat extravagant în 2025

Organizatorii de evenimente spun că un pachet complet pentru un majorat extravagant începe de la 3.000 de euro și poate ajunge la 15.000, în funcție de numărul de invitați și serviciile alese. „O petrecere pentru 30 de persoane costă aproximativ 4.000 de euro, dar am avut majorate cu 150 de invitați unde s-au depășit 10.000 de euro”, a declarat Liliana Cristea, organizator de evenimente. Cheltuielile includ decor tematic, fotograf, muzică live, meniuri all-inclusive și băuturi nelimitate.

De ce a devenit majoratul extravagant o nouă modă

Directorii de săli de evenimente confirmă că cererea pentru astfel de petreceri este tot mai mare. „Ziua de naștere s-a transformat într-un botez sau chiar o nuntă în toată regula. Pentru 50 de persoane, costurile pornesc de la 3.000-3.500 de euro”, a spus Teodor Demetrian. Decorurile tematice, torturile impresionante, cocktailurile create de mixologi și atmosfera de club completează tabloul. Practic, părinții investesc sume considerabile pentru ca adolescenții să aibă o petrecere de neuitat.

Ce plicuri lasă invitații la un astfel de eveniment

Tradiția plicului a fost preluată și la majorate. Invitații spun că oferă sume între 200 și 500 de lei, iar pentru prietenii apropiați sau rude, darul poate ajunge la 1.000 de lei. Totuși, unii părinți critică această tendință, considerând că un majorat extravagant transmite valori greșite. „Petrecerile de mii de euro mi se par o greșeală din partea părinților. Nu cred că un copil ar trebui să facă chiar tot ce își dorește”, a transmis un adult pentru .